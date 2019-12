Rodrigo González no se le pasa nada y en sus redes sociales, especialmente Instagram, no ha dudado en lanzar sus dardos contra Janet Barboza y esta vez no dudó en compararla con la exvedette mexicana Lyn May, quien por su adicción a las cirugías hoy luce el rostro completamente deformado.

‘Peluchín’ puso un comentario en Instagram que acompañó con la foto de ambas exbailarinas: “Cuando veo a la Barboza rajando de las cirugías de la Cheyla... #AmigaTuTambiénDateCuenta”

Este comentario lo hizo luego que en el programa ‘Válgame’, Janet Barboza se refiriera a los retoques se hizo Sheyla Rojas y otros personajes de la farándula, situación que ‘Peluchín’ no dudó en burlarse de la popular ‘rulitos’.

NO TIENE CIRUGÍAS

Hace unas semanas, Janet Barboza negó que se haya sometido a alguna cirugía plástica o puesto botox en el rostro. Ella indicó que tuvo un derrame facial y que los medicamentos que toma le ocasionan una retención de líquidos que se refleja en su apariencia.

"Yo no tengo ningún problema en hablar de eso y la verdad es que hay muchas personas que se hacen cirugías en este medio e intentan pasar por muy naturalistas. De las que estamos aquí creo que el 80% hemos tenido un retoquito", respondió Janet Barboza a la pregunta de Kurt Villavicencio.

“Creo yo que si las personas nos queremos ver mejor con una ayuda de una cirugía y si eso nos va a ayudar a tener un mejor trabajo y va a mejorar tu estado de ánimo, hay que hacerlo. Yo no uso botox, no tengo ningún tipo de relleno en el rostro y estoy expuesta a que me analicen y me revisen”, aclaró la popular rulitos.

Janet Barboza operaciones