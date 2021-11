SE BURLAN CON TODO. Rodrigo González y Gigi Mitre tomaron unos minutos de su programa de este jueves para hablar del enlace en vivo que realizó Magaly Medina con Jessica Newton y Cassandra Sánchez LaMadrid, para mostrar los regalos del baby shower del futuro hijo de Deyvis Orosco.

“Ayer vi eso y me dio roche”, dijo la conductora de Amor y Fuego al empezar a comentar el tema. “Jessica Newton es un ‘Chibolín’ con pelo largo, en su manera de ser me refiero... o sea, le encanta aparentar, que te des cuenta... yo creo que no hay cosa menos elegante que autodenominarte...”, dijo el popular Peluchín.

Asimismo, comentó que la directora del Miss Perú encaja perfectamente con Magaly Medina porque a la conductora de televisión le ‘encanta la huachafada’. “La Newton tiene la perfecta vitrina que buscaba y Magaly tiene a la perfecta amiga que quería... hasta madrina de la hija la ha hecho... ahí tiene la ventana perfecta para sus misses”, dijo el conductor.

Sin embargo, Rodrigo González reconoció que a mucha gente le gusta ver ese tipo de expresiones de abundancia. “Muchos rajaban pero bien que estaban viendo. Pero ellas no piensan que son huachafas, piensan que se les ve elegantísimas”, agregó.

Gigi Mitre consideró que decir los precios de los regalos del baby shower es innecesario. “A la gente que le gusta lo fino sabe, no hay necesidad de decir cuánto costó”, indicó la conductora mientras aseguraba que a su compañero le gustaba comprar ropa de marca pero nunca hacía alarde.

