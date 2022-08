Rodrigo González y Gigi Mitre iniciaron su programa ‘Amor y Fuego’ consternados por el reciente fallecimiento de Diego Bertie, quien cayó desde el piso 14 de su departamento la madrugada de este viernes 5 de agosto.

Fue el polémico ‘Peluchín’, quien inició dedicando emotivas palabras al cantante. Según precisó el conductor, Bertie se mostró totalmente diferente al revelar su homosexualidad previo al lanzamiento de su carrera musical.

“Hemos visto a un Diego Bertie que se dejó ver nuevamente, se mostraba más abierto, más contento, más relajado, sin menos problemas para hablar de ciertas cosas que en otras épocas de la vida. Tuvimos el placer de verlo en el show, yo ya había hablado con él por teléfono algunas veces, un día me sorprendió su generosidad ”, dijo.

En esa línea, Rodrigo González terminó revelando que mantenía un contacto cercano a través de chats. Incluso, confesó que el actor le mostró su apoyo cuando varios efectivos policiales llegaron a Willax TV para intervenirlo.

“ Ánimos, mi Rodri. No te dejes, te quiero mucho, abrazos inmensos, sabes que tienes un amigo ”, fue el mensaje que leyó ‘Peluchín’. “Me hacía recomendaciones de películas que a mí me podían gustar, les cuento algo que no les había dicho. Un viernes como hoy, 3 de junio, él me manda un mensaje cuando se dio cuenta que no estábamos en el show. Eso es algo que no mucha gente hace, se revela la gran persona que fue Diego Bertie ”, acotó.

FISCAL ACLARA MUERTE DE DIEGO BERTIE

Tras culminar con las diligencias en el departamento de Miraflores, donde Diego Bertie falleció, la fiscal salió al frente para aclarar que en la muerte del actor y cantante peruano no existieron signos de violencia. Según manifestó, tampoco estuvo consumiendo bebidas alcohólicas .

“ No hay signos de violencia, seguimos en las investigaciones , vamos a esperar los resultados de la necropsia. Al parecer estuvo solo, no se ha encontrado licor, no tenemos mayor información, vamos a esperar a los resultados de las pericias”, dijo la funcionaria a Trome.

“Todos estamos tristes con la noticia, con la pérdida, él es un actor muy querido por todos nosotros. Vamos a terminar las investigaciones. Los restos están en camino a la morgue, no hemos encontrado nada extraño arriba. Definitivamente, él ha caído”, acotó.