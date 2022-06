El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, apareció EN VIVO en su programa ‘Amor y Fuego’ y arremetió contra la Policía Nacional del Perú por querer intervenirlo el último viernes 3 de junio debido a la demanda que tiene con Karen Shwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert.

“ Cuatro personas durante dos años han intentado dejarme, porque he trabajado en ese canal, mandarme muy lejos, siempre por ahí han entrado ... Cuatro personas que no tienen la madurez, el soporte emocional para poder aceptar una crítica que les es adversa. Además, en sus test psicológicos ha salido que no tienen ningún daño, que están en la capacidad de hacer frente a bromas, chapas ; sin embargo, se me ha querido dejar ver como un maltratador, un misógino ”, dijo en alusión a las personas que presentaron una demanda.

TROME | Rodrigo González se pronuncia y culpa a la Policía por maltrato

Asimismo, el presentador de televisión cuestionó las burlas que, según dijo, han tenido personas cercanas a quienes lo demandaron. Remarcó que él sí tiene el apoyo de todos sus seguidores, a diferencia de ellas.

“ Se han hecho las chistocitas, hubo una de las empleadas de las personas que me ha demandado, que salió a decir que el karma llega y yo me pongo a pensar, qué es que el karma llegue, qué te hayas librado de todas las acusaciones que te han dado, que todos tus seguidores te demuestren todo ese abrumador respaldo”, puntualizó.

PELUCHÍN SE CONMUEVE CON MENSAJE A SU MAMÁ

Al momento de agradecer por el respaldo que ha recibido en los últimos días ante la intervención policial, Rodrigo González se dirigió a su madre.

“Gracias a mi mamá, que está ahí del otro lado de la pantalla, por ser siempre la columna vertebral de mi vida y que haría sin hermanas como la Gigi, esa es la mejor respuesta”, dijo.

