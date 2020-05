YA SE ESTABA TARDANDO. Rodrigo González se mostró desafiante con Sheyla Rojas pese a llanto de la conductora. El especialista en Chollywood le aclaró que no está pendiente de ella, sólo le parece el personaje más friki de toda la farándula local.

Tras las lágrimas de Sheyla Rojas, Rodrigo González realizó tres historias donde se burla del histrionismo de la conductora de Estás en Todas. Peluchín afirma que la ex chica reality está haciendo show por su peluca. Además, afirma que no está pendiente de ella.

“No vivimos pendientes de ti, no hay nadie más friki en la farándula lorcha y eso nos entretiene”, expresó Rodrigo González. De este modo, le agradeció por tener una personalidad tan particular.

Como se recuerda en la más reciente edición de “Estás en Todas”, Sheyla Rojas bromeó con las duras críticas que viene recibiendo por el color de su cabello, un rubio platinado que muchos, entre ellos Rodrigo González y Magaly Medina, consideran artificial y que la hace ver como una muñeca.

Todo empezó cuando la Chola Chabuca bromeó en el tema en una nota de Estas en Todas. “Ha salido el nuevo rubio, el rubio Sheyla, es impresionante, está entre el blanco y el amarillo. Te quiero Sheyla, un beso Choquita”, dijo el personaje de Ernesto Pimentel, cuyo programa saldrá al aire este sábado en un especial por el Día de la Madre.

“En las redes, la gente se ha encargado de hablar de tu rubio”, le dijo Choca a la conductora. “Sí, ya lo sé Choca y no me soprende”, contestó la también empresaria con buen ánimo ante las críticas.

“Mira... muchas cosas se dicen de mí pero yo, la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo, queda en mí Choca”, dijo en referencia al debate que mantuvieron Rodrigo González y Magaly Medina sobre si el cabello de la conductora era peluca o extensiones.

“No hay forma que me saque, así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca”, dijo entre risas. “Peluca o extensiones... lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, agregó.

Rodrigo González se burla de llanto de Sheyla Rojas (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Sheyla Rojas le contesta a Magaly Medina y Rodrigo González por hablar de su cabello

Sheyla Rojas rompe en llanto por críticas en su contra | EET | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Sheyla a Magaly y ‘Peluchín’ por hablar de su cabello: “Sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar”

Sheyla Rojas: Rodrigo González la destruye por nuevo aspecto y dice que ahora es la doble de su estilista

Sheyla Rojas cumple reto de Michelle Soifer y baila frente al espejo mostrando su ‘tremenda’ figura