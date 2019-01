Peluchín a Sheyla Rojas: "Puede meterse tranquila a la piscina, no corre peligro con las amebas come cerebros"

Rodrigo González no se queda callado y siempre dice lo que piensa. Por eso, después que Sheyla Rojas enviara un mensaje en Instagram que todos creyeron era dirigido para él, el conductor decidió dedicarle un último mensaje a la rubia.

Hace unos días, Sheyla Rojas escribió en Instagram: "El día que comiences a ser feliz por lo bueno que le pase a los demás, alegrarte por su felicidad, por su bienestar y sobretodo comprender que el juzgar a una persona NO DEFINE QUIEN ES ELLA SINO QUIEN ERES TÚ ese día habremos entendido la vida y probablemente tengamos un concepto más definido de lo que es la felicidad partiendo del amor y buena energía"

Muchos de los usuarios en Instagram rápidamente señalaron que fue Rodrigo González a quien Sheyla Rojas le dirigió ese mensaje. El conductor de TV ante esto, decidió enviarle un contundente texto en redes sociales.

"Queridos amigos de la prensa, ella no me ha respondido a mi. Además de esa cabecita no sale nada auténtico, solo copia y pega. Igual como hace de la señito. Ella puede meterse tranquila a las piscinas, no corre peligro con las amebas come cerebros", escribió Rodrigo González.

Adjunto a este fuerte mensaje, Rodrigo González publicó el post de Sheyla Rojas y también de la periodista Desireé Osalswach, quien tiene el mismo mensaje que la rubia, dejando claro que el texto de la rubia no fue de su autoría.