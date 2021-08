A través de su cuenta de Twitter, Rodrigo González arremetió contra la congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán y la llamó posera. El enfrentamiento se da en medio del contexto del discurso en quechua del premier Guido Bellido que busca el voto del confianza del Congreso.

Todo comenzó cuando, tras la polémica por las palabras en quechua de Bellido, Sigrid Bazán se manifestó en Twitter en contra de las criticas que se hicieron en redes sociales. La presidenta del Congreso le pidió al primer ministro que hable en castellano, hecho que incomodó a la parlamentaria.

“‘Hable en castellano porque no lo entendemos’, señalan en el Congreso ante el discurso del premier Bellido. Sí, ya son 200 años sin entender.”, escribió Sigrid Bazán.

Rodrigo González arremete contra Sigrid Bazán

RODRIGO LA LLAMA POSERA

Al leer este comentario, Rodrigo González decidió responderle directamente a Sigrid Bazán y la criticó por, según sus palabras, ser ‘nauseabundamente posera’.

“Habemos más de 82% de peruanos que solo hablamos español. Pero es otro tema en la que te haces la que no ves. Ser tan nauseabundamente posera no te lo permite. Lo peor en la vida es ir haciéndose la inteligente cuando la realidad es que no rebuznas de milagro”, escribió Peluchín.