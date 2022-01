Rodrigo González usó unos minutos de su programa para referirse a la reciente ‘salida del closet’ de Adolfo Aguilar, luego que él mismo negara que el popular ‘Peluchín’ lo obligó a reconocer su orientación sexual públicamente.

“Le han hecho muchas preguntas acerca de mí, no sé por qué. Aquí, en este show, siempre se ha hablado con naturalidad porque nunca ha sido el tema si Adolfo Aguilar es o no gay”, indicó el conductor de Amor y Fuego. Asimismo, se refirió a la relación que mantiene con el también presentador de Tv.

En ese sentido, aseguró que lo conoce poco, de cuando ambos trabajaban en Latina. “Nunca me he tomado nada con él, ni he salido con él, solo alguna conversación de pasillo y una vez en el supermercado me lo crucé, nada más en toda mi vida, pero cuando he tenido la oportunidad de conversar con él, de contarnos poco o nada acerca de nuestras vidas, pues él siempre se ha manejado con toda naturalidad y dando por asumido, y yo también, que los dos estábamos claros en eso”, acotó.

Por otro lado aseguró que tal como lo hace con Flavia Laos, Jay Alvarrez y otros personajes de la farándula, saca información que le llega sobre la vida sentimental de Adolfo. “Lo mismo hicimos con él. Con la misma naturalidad que él y su entorno se estaba dejando ver... su amigo dando a enteder que estaba celoso, el ‘chocolatito’ paseándole a los perros, quedándose en su casa... yo no sé si ha coincidido con la fecha de su unipersonal y eso lo terminó de animar”, dijo Rodrigo González.

Finalmente, indicó que es muy respetuoso de las libertades sexuales de las personas, pero tampoco le anda cuidado la vida sentimental a los protagonistas de Chollywood. “Si una persona no se cuida, se junta con la gente del espectáculo, autoriza que suban imágenes, pues hacemos las mismas asociaciones, las mismas analogías y llegamos a las mismas conclusiones, como lo hacemos con una pareja heterosexual”, concluyó Peluchín.

Rodrigo González asegura que siempre habló de Adolfo Aguilar con la misma naturalidad con la que se refiere a otras personas heterosexuales. Indica que es muy respetuoso de la libertad sexual de las personas pero que tampoco les va cuidar su vida personal.

