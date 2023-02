Rodrigo González sobre besos que protagonizó en el pasado con Sofía Franco: “No me molestaba”

Sofía Franco tuvo un encuentro con las cámaras de “Amor y Fuego” y no dudó en enviarle un mensaje a Rodrigo González, a quien le pidió que lo invitara al set.

“Lo recuerdo con mucho cariño, pero ya no hay esa química. Ahí me sigue chancando. Hasta a las Utilísimas tienen, pero no me invitan”, comentó la exconductora de televisión. “Bromas aparte, me gustaría volver a vernos, me gustaría preguntarte muchas cosas”, respondió el popular ‘Peluchín’ a las declaraciones de su excompañera

Tras escuchar, Gigi Mitre aprovechó la oportunidad para consultarle a Rodrigo que tal besaba la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra. Como se recuerda, en el pasado, ‘Peluchín’ y la rubia protagonizaron más de un beso cuando trabajaban juntos en “Amor, amor, amor”.

“¿A ti qué te gustaría preguntarnos? ¿O qué le preguntaría a Sofía?”, interrogó el popular ‘Peluchín’. “Tento algo que nunca te he preguntado: ¿Qué tal chapa Sofía Franco? Ja, ja, ja. Nunca te he preguntado eso”, respondió entre risas Gigi Mitre e insistió a que el conductor le de una respuesta.

Ante la insistencia, Rodrigo González solo atinó a reír y respondió: “No me molestaba”. Por show y por cariño, acaso siempre que uno se da un beso tiene que ser con connotación así (sentimental)”.

