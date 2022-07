Melissa Paredes se animó a revelar su intimidad con Rodrigo González y Gigi Mitre luego que Magaly Medina saliera a arremeter contra ella, tras escuchar una conversación que mantuvo con Rodrigo Cuba donde le dice al padre de su hija que esta le contó que la había vulnerado.

La actriz les mostró a los conductores de Amor y Fuego el diálogo que mantuvo con su hijita de cuatro años, donde esta le hace varias preguntas para que la menor cuente lo que supuestamente le sucedió con su papá. Aunque ni Peluchin ni Gigi mencionaron en detalle el contenido de la conversación, sí confirmaron que el archivo de video existe y que la niña contó lo que luego Melissa le dijo al Gato.

Además, Rodrigo González aseguró que la pequeña le dijo a su mamá que le habían prohibido que cuente lo que le pasó. “El audio empieza después de un rato de conversación, le está contando algo íntimo, no sé hasta qué punto se pueda hacer un video de tantos minutos en donde una niña espontáneamente le está contando a su mamá, que le dice ‘yo soy tu mejor amiga, puedes contármelo’, y ella decía ‘no, no quiero porque me han dicho que no cuente’ ”, reveló el conductor.

Además, más adelante explicó que aseguran que Melissa Paredes no miente en esta oportunidad porque vieron el video de las declaraciones de la menor. “No miente en el sentido que la hija le ha contado eso, en un video extenso, incluso le dice reiteradas veces que le han dicho que no cuente nada. Ese video no lo ha visto nadie, ni siquiera su propio papá”, agregó Rodrigo González.

Finalmente, el conductor de Amor y Fuego consideró que no debería revelar más detalles por respeto a la intimidad de la pequeña. “ No sé hasta dónde puedo llegar, es un tema muy difícil de tratar porque es una menor y debe prevalecer el respeto por la intimidad , pero después de ver y escuchar este video, el único que puede tener la última palabra es un médico y la justicia”, acotó.

