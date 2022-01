Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron las recientes imágenes difundidas de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. En el video se ve a la parejita participando en lo que sería un bautizo en diciembre de 2021, mientras discuten por un vaso de pisco sour.

“Parece que eran los padrinos de un evento y estas son imágenes que nunca se han visto de los dos en la intimidad”, dijo el popular Peluchín resaltando que la ojiverde tenía ‘cara de loca’ mientras le pide al ‘Depredador’ beber de su vaso.

“Ellos piensan que no los están grabando, le cambia el vaso, ‘toma tú' le dice... Alondra quiere que chupe y Paolo no quiere. Él está de vacaciones... no le vayan a poner un matecito por ahí y después la canción, sonamos”, dijo entre risas el conductor de Amor y Fuego.

En ese sentido recordó el incidente del futbolista de hace unos años, cuando dio positivo en el control antidoping por benzoilecgonina, princiapal metabolito de la cocaína, en octubre de 2017 tras el partido contra Argentina en la Bombonera por las Eliminatorias de Rusia 2018.

“Le quiere vigilar el vaso y mejor, no vaya meterse en problemas”, agregó Rodrigo González a modo de burla.

Peluchín recordó el escándalo que desató Paolo Guerrero en 2017, cuando dio positivo a un control antidoping en las Eliminatorias de Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes no volvió a ‘Mujeres al Mando’: Checho Ibarra la reemplazó en la conducción

Raúl Romero confirma que sí lo llamaron para volver a Habacilar: “Hablamos 10 minutos y dije que no”

Rodrigo Cuba y el ‘misil’ de su exsaliente Yamilé Alberti: “Me bloquean para que su relación funcione”