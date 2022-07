Rodrigo González se mostró conmovido este viernes luego de ver y escuchar la conversación que Melissa Paredes mantuvo con su hija, donde supuestamente dice que su padre la agredió. El conductor de Amor y Fuego consideró que si bien la imagen de la actriz está devaluada por sus varias mentiras, esta vez le cree.

“En este tiempo hemos visto a una Melissa mentir, exagerar, manipular, es verdad, también hemos visto al Gato guardando silencio. Si bien es cierto es difícil creerle a Melissa Paredes, por su comportamiento como pareja, por las mentiras, les voy a decir que esto lo separen porque en este caso me parece muy ligero salir y dar una opinión de una mamá si no has visto lo que Gigi y yo hemos visto hace unos minutos”, acotó el popular Peluchín.

En ese sentido, explicó que junto con su compañera vieron el video de más de siete minutos donde Melissa Paredes le hace preguntas a su hija y lamentó que algunos salieran a juzgarla sin ver toda la información. “No podemos salir y decir ‘quítenle a la hija’, a diagnosticar, a hablar de enfermedades mentales. Melissa es una cínica serial, una mentirosa, una manipuladora, pero no miente en lo que dijo de la hija , yo lo he escuchado y Gigi también. Lo que hemos visto y escuchado no hay forma de manipularlo”, dijo el conductor.

Asimismo, aseguró que siempre ha sido el principal detractor de Melissa Paredes, pero considera que en este caso no está mintiendo. “A mí me importan tres hectáreas de pepino defender a Melissa Paredes, siempre he sido su principal detractor, pero creo que esta vez Melissa no miente” , aseveró.

RODRIGO GONZÁLEZ EXPLICA POR QUÉ DICE QUE MELISSA NO MIENTE

Rodrigo González se tomó unos minutos de su programa para aclarar por qué él y su compañera consideraron que Melissa Paredes no miente en esta oportunidad. “Cuando nosotros decimos ‘Melissa Paredes no miente’ yo no estoy diciendo que Melissa Paredes no miente en el sentido que algo le ha hecho el padre, lo que estoy diciendo es que no miente en el sentido que la hija le ha contado eso en un video extenso” , indicó el conductor.

Finalmente, aseguró que el tema se debe investigar y que no santificará ni satanizará a ninguna de las dos partes. “No lo haré hasta que un especialista pueda decir ‘esa niña está manipulada, está pidiendo auxilio, ha querido decir esto, ha interpretado un hecho y lo ha llevado por acá”, aseguró.

