Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron dejar de comentar las tremendas indirectas que viene lanzando Melissa Klug tras la reconciliación de su hija Samahara Lobatón con Youna, el padre de su única nieta.

“Es conocido que Melissa no quiere para nada a Youna y es comprensible porque qué mamá quiere ver infeliz a su hija, peleando, que le falten el respeto, con violencia dentro del hogar, con una persona que no te potencia”, indicó el popular Peluchín esta tarde en su programa.

Sin embargo, destacó que Samahara Lobatón tampoco es un ejemplo. “Su hija no es el mejor partido, habría que preguntarle a la mamá de Youna qué piensa de ella, porque recuerden que la que sacó el cuchillo fue ella”, dijo en referencia a la fuerte denuncia que le entabló el barbero hace unos meses.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que no le parece bien que Melissa Klug use sus redes sociales para mandar tremendos misiles en contra de la parejita. “Si le quiere decir algo, mejor que se lo diga directamente, no se lo dice en Instagram para que todo el mundo especule”, lamentó la conductora.

Rodrigo González quiso justificar un poco a la chalaca diciendo que ‘entiende su desesperación’, pero acotó que Youna no es ‘el noviecito de turno’. “Es el papá de tu nieta y lo vas a tener que fumar en pipa por el resto de tu vida”, acotó.

Finalmente, indicó que espera que estas indirectas no afecten la relación de Melissa Klug con Samahara Lobatón, ya que amistarse les costó mucho en el pasado. “Sería muy mal por parte de Samahara tomar represalias con la nieta porque tu madre, equivocada o no, te adora y quiere lo mejor para ti. Los padres no siempre encuentran las mejores salidas en su desesperación pero siempre buscan lo mejor para nosotros... a veces se equivocan con las formas”, concluyó Peluchín.

Rodrigo González espera que Samahara Lobatón no tome represalias contra su madre y le impida ver a su única nieta. Asimismo, se preguntó qué piensa la madre de Youna sobre la joven influencer.

LOS MISILES DE MELISSA

Melissa Klug continúa mandando mensajes sobre relaciones tóxicas, luego de la reconciliación entre su hija Samahara Lobatón y el barbero Youna. Hace solo unas horas, la chalaca utitlizó sus historias de Instagram para graficar las ‘señales de que esa persona no es para ti’. Y ahora, compartió varios post en una especie de ‘guía del manipulador’.

“El mundo está lleno de buenas intenciones y el infierno también. La cuestión es que, probablemente, debamos dejar de pensar en términos tan binarios y simplistas como ‘las buenas’ y ‘las malas personas’ para empezar a pensar en las buenas y las malas acciones”, escribió la ‘blanca de Chucuito’.

Asimismo, resaltó que ‘más que personas tóxicas, existen las conductas y dinámicas tóxicas’, en un resumen en 10 fotos donde se describe cómo actúa un manipulador. “Cuatro técnicas de manipulación difíciles de detectar”, dice en el inicio de su posteo.

TE PUEDE INTERESAR

¿Gian Piero Díaz deja América TV para irse a Willax? Esto dijo Rodrigo González

Fiorella Méndez se ‘achora’ con reportera de Peluchín tras preguntarle por Pedro Loli: “Que hable él y diga todo lo que tenga que decir”

Pamela Franco ‘chanca’ a EADA tras eliminación de Christian: “No quise que se exponga a ser juzgado”