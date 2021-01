NO LE DA TREGUA. Rodrigo González comentó la denuncia que hizo Tilsa Lozano contra la Clínica Delgado por no atenderla al presentar síntomas de Coronavirus. El conductor soltó todo su veneno y tildo a la exmodelo de insufrible e ilusa.

“La clínica la ha desmentido, ella cree que porque es personaje público, la clínica se tiene que saltar los protocolos para atenderla según sus necesidades y tiempos”, escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram sobre la denuncia de Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano denunció públicamente que no la quisieron atender en la Clínica Delgado, cuya sede está ubicada en Miraflores. La expresentadora de televisión usó su cuenta de Instagram para compartir en sus Stories unos videos en lo que explicó qué fue lo que sucedió.

“Hola bueno les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia. No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19″, indicó al inicio de los clips.

“Así que voy a hacer una denuncia pública sobre la clínica. Mi hijo ha estado con tos durante dos días entonces no me pueden atender, no les da la gana de atenderme voy a etiquetar a la clínica para que todo el mundo sepa que no les da la gana de atenderme”, agregó.

Minutos después, Lozano se grabó sentada en su auto, desde donde precisó mejor qué fue lo que sucedió. “Bueno estoy sentada en mi carro, como verán, porque no les da la gana de atenderme en esta clínica. Les cuento un poco: mis dos hijos han nacido aquí, hay maravillosos doctores a los que estimo mucho, mis hijos se tratan aquí, yo me trato aquí, pero el hoy me he llevado una decepción terrible”, señaló.

Rodrigo González critica a Tilsa por denunciar a clínica

Tilsa Lozano denuncia que no la quisieron atender en una conocida clínica local