La entrevista de Rodrigo González y Magaly Medina sacó chispas. El conductor de televisión se refirió a su examiga Tilsa Lozano y reveló detalles inéditos de la relación de la exmodelo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Dan que hablar. Rodrigo González habló sobre su relación con Tilsa Lozano y cómo empezó su amistad con ella. Al parecer coincidieron en la fiesta del lanzamiento de una joyería, donde también se encontraba presente Magaly Medina. El conductor de televisión dijo que se acercó a ella porque la exmodelo se encontraba llorando en el baño. La razón de sus lágrimas era el vínculo sentimental que estableció con el futbolista Juan Manuel Vargas en ese entonces.

Rodrigo González también reveló que Magaly Medina le pedía que no se acerque a Tilsa Lozano, sin embargo, el conductor continuó cerca de la exmodelo debido a que le conmovieron sus lágrimas. “Magaly estaba llorando, (...) ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa. Me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho publico porque tiene una familia detrás”, dijo el conductor de televisión sobre el primer acercamiento que tuvo con la actual influencer y panelista de programas de Espectáculos.

El conductor de televisión habló sobre el dolor que le causaba a Tilsa Lozano no ser oficializada por Juan Manuel Vargas. Al respecto, Magaly Medina indicó que ‘El loco’, en referencia al apodo que recibe Juan Manuel Vargas, no estaba tan ‘loco’ como para oficializarla. Además, Rodrigo González precisó que por eso le puso como apodo ‘La Clandestina’. Este apelativo generó que Lozano se pusiera furiosa y lo denuncie por maltrato psicólogico.

“Estábamos en una reunión de una joyería y tú te pusiste a hablar con ella y te dije qué haces hablando con Tilsa”, indicó Magaly Medina. A lo que González dijo “no me dijiste con Tilsa, me dijiste una palabra muy fuerte". La periodista indicó que se sentía en confianza con Peluchín para lanzar ese insulto contra Lozano. Rodrigo González contó que no entiende cómo después de todo lo que hizo esa noche por la exmodelo, ella ahora lo tilde de insensible.

Rodrigo González también habló sobre la ‘victimización’ de Tilsa Lozano. “Yahaira puede ser celulitica, pero tú no. Todos nos olvidamos cómo llegaste a la vida de El Loco, el extra que cobraste en el El Valor de la Verdad porque yo lo sé, no sólo cobraste por el premio porque tuvieron dos ediciones (...) Pero cuando las cosas no te gustan denuncias maltrato. Cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores”, continúo criticando Peluchín sobre la actitud de Tilsa Lozano.

Rodrigo González habla de Tilsa Lozano 2





Rodrigo González habla de Tilsa Lozano

VIDEOS RELACIONADOS

Rodrigo González tuvo gran recibimiento en el programa de Magaly Medina

Magaly Medina y Rodrigo González reciben a María Pía Copello