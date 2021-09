SE PRONUNCIAN. Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar comentar la tremenda polémica que se levantó durante una entrevista de Renato Cisneros a Sigrid Bazán, en la que le dieron ‘con palo’ a la congresista Sigrid Bazán.

“Quienes quemaron llanta ayer fueron Juliana Oxenford y el periodista Renato Cisneros. Ambos estuvieron sacándole el pellejo a tiras a Sigrid Bazán... Esto ha tenido sus detractores y luego han tenido que salir ambos a recalcular”, dijo el popular Peluchín sobre las disculpas de ambos a la parlamentaria.

En ese sentido, el conductor de Amor y Fuego aseguró no creer al 100% el arrepentimiento de la periodista. “Juliana es como que ‘pido disculpas pero la sigo pensando’”, dijo.

Asimismo, resaltó que muchos consideraron las palabras de Juliana como machistas. “Porque le dijo que ella estaba donde estaba porque era novia del dueño de La República”, explicó Rodrigo González. En ese sentido, aseguró que no tendría que haber pedido disculpas por un escena que pasó en el pasado.

TREPADORA

Gigi Mitre intervino y recordó que Juliana Oxenford dijo que Sigrid Bazán no había pisado la calle como reportera y de frente se ‘sentó en la tele’. “Pero llamar a alguien trepadora o trepador... entonces ya no se puede hablar... no tiene nada que ver con el machismo eso... llamar a alguien trepador o trepadora no tiene género”, acotó Rodrigo González.

Por su parte, la conductora de Amor y Fuego se preguntó por qué Juliana salió a pedir disculpas ahora, si en el pasado también atacó a la congresista y no se arrepintió. “Qué habrá dicho extra o qué cosas subidas de tono dijo para que pidieran perdón”, indicó.

“Dicen que Renato y Juliana parecían Rodrigo y Gigi”, bromeó el popular Peluchín mientras un miembro de su equipo de producción habría intentado decirle que la periodista no lo pasa. “Conmigo siempre ha sido súper buena onda”, aclaró el conductor.

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron tras las disculpas que tuvieron que pedirle Renato Cisneros y Juliana Oxenford a Sigrid Bazán, por rajar de ella en una transmisión en vivo de Instagram.

