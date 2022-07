Rodrigo González y Gigi Mitre le dedicaron unos minutos de su programa a comentar la tensa entrevista que mantuvieron el pasado jueves con Zully Pinchi, excandidata al Congreso popularmente conocida por un supuesto romance con Martín Vizcarra.

“Ella vino con un libro que jamás llegó a promocionar porque la echamos antes. No, la invitamos con respeto a retirarse”, empezó diciendo el popular Peluchín, quien resaltó que tiene un espacio de entretenimiento y por ello la invitaron a bromear con Carlos Álvarez y su imitación del ‘Bebito fiu fiu’, pero no por ello iban a dejar de hacerle las preguntas que todo el mundo quiere conocer.

“Ella no supo cómo manejar (las preguntas). Quería apelar y meter gente que no tiene nada que ver aquí. Mencionar a mi madre fue lo que me llevó a darme cuenta que no merecía la pena seguir conversando con ella porque estaba dipuesta a meterse con lo que tenga que meterse con tal de evadir la pregunta”, dijo el conductor de Amor y Fuego sobre el momento en el que la abogada consideró que su madre no lo había educado bien porque no respetaba a las mujeres.

En ese sentido, Rodrigo González reveló que su mamá se tomó el tema con mucho humor. “Mi madre nunca se pierde el show... ya me gustaría tener la mitad del sentido del humor, de inteligencia y salidas que tiene mi madre, que es tan divertida . Ya le gustaría a usted llegarle a la rodilla, no, al tobillo a mi madre ”, acotó.

PELUCHÍN LLAMA CARADURA A ZULLY PINCHI

Gigi Mitre también tomó la palabra para aclararle a Zully Pinchi que la palabra correcta es ‘foro’ y no ‘aforo’, cuando la espostulante al Parlamento aseguró que su programa no era un lugar para hacer aclaraciones. “Se dice foro. Sabe lo que es sororidad y no foro... aforo es otra cosa, cantidad de gente, foro es el set... como ha hecho maestrías...”, dijo de manera sarcástica.

“Es que se ha aprendido la palabrita del momento y quiere parecer muy letrada, repitiendo lo de las maestrías. Yo creo que lo que nos demuestra de qué uno está hecho es el comportamiento, cómo uno afronta las cosas, la empatía que tiene con otras mujeres cuando además, te están sindicando de algo falso, no bromeas con eso, no das mensajes ambivalentes”, indicó Rodrigo González.

En ese momento, se refirió a la noticia de este viernes donde aseguran que Zully Pinchi llamó a Tito Silva para pedirle una parte del dinero de las regalías por el popular tema ‘Mi bebito fiu fiu’. “Se supone que ella no es la autora de eso y todo es una invención... ¿por qué pide regalías si ese chat no le pertenece? Pero es tan caradura que no lo nota , sus mentiras y versiones la van a terminar arrinconando, no los presentadores, es ella misma con sus actitudes”, concluyó Peluchín.

