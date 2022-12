Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este lunes las imágenes del reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, que el pasado sábado se dieron un emotivo abrazo en la última fecha del reality de Gisela Valcárcel, El Gran Show.

“¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río?”, se preguntó el popular Peluchín en su programa. “Yo creo que eso está creado para que tú llores en casa”, opinió el conductor de Amor y Fuego.

En ese sentido, aseguró que se rió mucho al ver el supuesto ‘amiste’ entre la conductora de América Hoy y su excompañera de programa. “Me he partido y me he doblado de la risa al ver tan malas, hipócritas y fariselescas escenas”, opinó.

Por su parte, Gigi Mitre también resaltó lo forzado del show. “Melissa Paredes estaba llorando media hora antes, por favor, claro que el show vende y son mil puntos de rating, pero eso está más armado que el propio Armando”, dijo sobre el productor de El Gran Show.

“Por qué inventan, por qué se inventan situaciones”, dijo Rodrigo González sobre las palabras de Gisela, quien aseguró que Ethel y Melissa no se veían desde que comieron anticuchos en un auto. “Es como que ellas son las dueñas del programa y no se enteran de nada”, acotó.

