Austin Palao visitó este viernes el set de Amor y Fuego para promocionar su nueva película, ‘Sugar en aprietos’. El cantante dio detalles de las escenas de alto voltaje que protagonizó con Cuculí Morante y aseguró que se puso nervioso porque es una actriz imponente.

“Nunca he hecho una escena de ese tipo, obviamente estaba nervioso, Cuculí es alguien que impone, es una actriz de primer nivel, se mete en el personaje”, dijo el novio de Flavia Laos mientras pasaban las imágenes de la cinta que se estrenó el pasado jueves 6 de octubre.

Gigi Mitre le preguntó si había actuado antes y el modelo aseguró que ha llevado clases de actuación y participó de una miniserie de En Boca de Todos. “Si, he estado en talleres de actuación, he tenido esta oportunidad pero a este nivel nunca, en películas no. Había un formato en EBDT, ahí hicieron una serie llamada ‘Marianita la del barrio’ donde yo era protagonista ”, explicó Austin Palao.

Rodrigo González, fiel a su estilo, reaccionó a las declaraciones del popular ‘bonito’. “ Pero eso ni lo cuentes por favor, eso no lo digas” , dijo minimizando la producción de En Boca de Todos. “Fue mi experiencia más cercana”, se defendió el cantante entre risas.

Finalmente, aseguró que su papel en ‘Sugar en aprietos’ no tiene diálogos. “No es un papel hablado, es más de acciones, situaciones. Yo soy el amante, nada más voy a decir, no los voy a spoiler”, acotó.

Austin Palao aseguró que nunca tuvo ‘encontrón’ con Macarena Gastaldo, aunque le hubiera gustado.

TE PUEDE INTERESAR

Greissy Ortega y su dura vida en EE.UU.: Sus hijos no van al colegio, trabaja de madrugadas y viven 5 en un cuarto

Gisela defiende marcha ‘Con mis hijos no te metas’ y causa polémica: “Qué ganas de bajarme”

Giuliana Rengifo explica por qué rompió en llanto en presentación de Melissa Paredes: “Me identifico”