Gigi Mitre estuvo ausente en los últimos días de Amor y Fuego, algo que preocupó a los seguidores del programa. Sin embargo, hoy, en Willax estuvo la imitadora de la conductora, que fue ‘troleada’ por Rodrigo González, ‘Peluchín’.

“Te noto un poco cambiado, Gigi. Te ha cambiado un poco el acento. A dónde te has ido Gigi, que no sé”, dijo el conductor, entre risas, poniendo en evidencia a la imitadora de su compañera.

“Sí un poco. Lo que pasa es que comí demasiado”, respondió ‘Gigi Mitre’.

Después de unos minutos, Rodrigo González, ‘Peluchín’ le contó uno de sus chismes, pero le volvió a preguntar por qué la veía tan rara.

Esta vez la imitadora de Gigi Mitre no se dejó y le contestó que había comido 4 pizzas, por lo que era notorio que se encuentre en ese estado.

Trome - 'Peluchín' se burla de la imitadora de Gigi Mitre

GIGI MITRE HABLÓ SOBRE DIEGO ZUREK

Diego Zurek, quien estuvo en la comisaría después que Yahaira Plasencia organizó una fiesta la noche del último viernes, la misma que terminó con una intervención a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y Serenazgo de Cieneguilla, dijo que quienes van a una reunión a algunos les toca contagiarse y a otros no, algo que molestó a Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego.

“Hasta me da lástima hacer un comentario al respecto, porque siento que hay desventaja, limitadito”, dijo la compañera de Rodrigo González, ‘Peluchín’, en el programa.

Gigi Mitre sostuvo que le da mucha pena la familia de Diego Zurek: “Mirarán y dirán: ‘este pavo no se da cuenta que el covid no es un suicidio’, no se da cuenta que si él se contagia, se perjudica el entorno. Él todavía no entiende”.

La conductora de Amor y Fuego espera que no le pase nada a la familia del exchiCo reality tras sus palabras. “Ojalá que no le toque el COVID a tu familia o a tu entorno porque te vas a tragar tus palabras. Me da pena hablar porque siento que estoy en desventaja”.

“No sé, no creo que tenga neuronas, no insultes a las neuronas, ahí solo hay aserrín. Vives en un país, no solo en tu burbuja. Que te parezca o no es otra cosa”, concluyó Gigi Mitre.

