LA PONE AL CENTRO. Rodrigo González habló sobre las disculpas que pidió Vania Bludau por usar mal la mascarilla. A diferencia de su compañera, el conductor de Amor y Fuego se centró en la forma de hablar de la modelo.

Rodrigo González comentó con sorna la forma en la que habla Vania Bludau tras cinco años de radicar en EE.UU. Para el conductor, la modelo olvidó el idioma español. “Nosotros nos reímos mucho de Tefi Valenzuela, pero la Vania también habla así”.

“Es una mezcla entre cubana y americana que no entiendo por qué. Hace unos años tu novio era Christian Domínguez. Huachafa ¿no?”, comenta Rodrigo González. Por otro lado, Gigi Mitre expresó su malestar por las declaraciones que hizo Vania Bludau sobre el uso de la mascarilla en Miami.

“La gente se está muriendo, entiende. EEUU lidera la tabla de contagiados. De por sí somos vulnerables, imagina sin usar mascarilla. Ya aterrizaste ¿no te metieron el palo para hacerte la prueba?”, comentó la colega de Rodrigo González.

La conductora de Amor y Fuego afirma que Vania Bludau se “sienta” en las normas. “La mascarilla es necesaria a nivel mundial. No nos metas el cuento, mejor no salgan a decir nada”, continúa Gigi.

MEA CULPA

Como se recuerda, Vania Bludau se pronunció a través de sus redes sociales para hacer un ‘mea culpa’ por no llevar mascarilla, luego que el programa “Magaly Tv: La firme” la mostró al lado de su pareja, Mario Irivarren, y algunos amigos al sur de Lima.

La modelo negó haber participado de una reunión, pero sí pidió disculpas por su usar incorrectamente la mascarilla. “Me están llamando irresponsable por una fiesta que han visto este fin de semana donde nos estamos quedando y, en realidad, no he visto ninguna fiesta por mi parte”, señaló.

“Lo que tengo que mejorar es en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle”, señaló. La exparticipante de “Esto es guerra” afirmó que en Miami (Estados Unidos), ciudad donde radica, no es obligatorio usar el cubrebocas.

Rodrigo González se burla de la forma de hablar de Vania Bludau-TROME