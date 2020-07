“DEJA DE PENSAR SÓLO EN TI, BEBÉ”. Rodrigo González publicó una denuncia contra Ximena Hoyos en su cuenta de Instagram. El documento refiere que la influencer está vendiendo productos dietéticos adulterados y sin registro sanitario.

Ximena Hoyos continúa en un problema bastante serio. Esta vez una seguidora de Rodrigo González la denunció porque está vendiendo productos dietéticos adultados. “Ha lanzado su marca de proteínas Xiprofit Perú. Los productos dietéticos deben contar con registro sanitario”, menciona la seguidora del conductor de televisión.

Además, la seguidora refiere que el producto que vende Ximena Hoyos es producido por una empresa que fue suspendida por comercializar un producto que no cumple con los requisitos necesarios para que sea consumido por humanos. “Los fabrica Costa Viva y está suspendido por eso”, se lee en el mensaje que le enviaron a Rodrigo González.

Esta denuncia se suma a la que hicieron contra la influirse por irse a pasar Fiestas Patrias a Mancora. Ximena Hoyos usó su cuenta de Instagram para dirigirse a todos aquellos que la vienen insultando por publicar videos de su viaje a Máncora en plena pandemia por el coronavirus. La actriz dejó en claro que ella asume la consecuencia de sus actos y restó importancia a las críticas.

Resulta que una usuaria le escribió y la insultó cuando le recordó cuando anunció que debía someterse a una operación en la cabeza. Debido a esto, Ximena Hoyos arremetió durante contra ella y respondió.

“Gracias a Dios a mí, ese tipo de comentarios, no me importan. Literal me los paso por acá (tocándose el pecho). Hay personas que se toman apecho estos mensajes y si les afectan. Seguro son personas sin nada que hacer, soy bien importante para ella. Si en algún momento te llegaron así, zúrrate”, escribió Ximena Hoyos.

Rodrigo González, seguidora del conductora denuncia a Ximena Hoyos por estafar con suplementos dietéticos.

