Rafael Fernández acusó a Karla Tarazona de haberle creado un ampay, donde él salía de un sauna para adultos. Estas imágenes fueron publicadas en Magaly TV La Firme en julio de este año. Además, asegura que él sabía sobre estos videos desde febrero.

Después del reportaje de ‘Amor y fuego’, los conductores comentaron sobre los argumentos del ‘Rey de los huevos’ y Gigi Mitre recordó que la pareja se veía bien durante los primeros meses del 2022.

“Nosotros, meses después de febrero, ellos se han sentado acá, han venido felices. Entonces, si el ‘huevero’ ya sabía de que Karla era capaz de centrarlo en un ampay, ¿por qué siguió haciendo todo ese show? Magaly sería ahora, para él, el mono de metralleta de Karla Tarazona”, mencionó.

Peluchín arremete contra Rafael Fernández.

“Mientras la promesa latente de que él te siga pagando la facturas, estaba presente, ¿te olvidaste de los negocios ‘truchos’? ´¿Te olvidaste de las sospechas raras?”, señaló ‘Peluchín’.

“ Por qué recién hoy que el ‘huevero’ parece que ya no va a asumir tus facturas se te ocurre salir de: ‘Yo ni por un millón de dólares me callaría, no hay dinero que pueda. Ustedes me conocen’”, añadió.

“Cuando te separaste también dijiste que estabas muy enamorada, que lo amabas, que estabas en el mejor momento de tu relación y que tu entorno y tú estaban muy sorprendidos por su decisión. También se te ve las intenciones desde lejos ”, finalizó.