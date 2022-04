Rodrigo González y Magaly Medina: las razones del fin de una amistad | Historias de farándula

DEL AMOR AL ODIO. Pese haber tenido una amistad por varios años, Rodrigo González y Magaly Medina actualmente se encuentran distanciados y en varias oportunidades no han desaprovechado el momento para lanzarse púas en televisión. Sin embargo, cuál es la razón de su enemistad, en esta nota te damos más detalles de su separación.

Ambos personajes de la farándula local se reconciliaron en plena transmisión en vivo cuando la ‘urraca’ se encontraba en Latina Televisión, pero volvieron a alejarse y de manera definitiva. Una vez más, el rating pudo más y tanto la ‘urraca’ como ‘peluchín’ lideran un programa de espectáculos con alta sintonía.

El inicio de ‘Peluchín’ en la televisión

MADRINA Y AHIJADO. Ese era el vínculo que tenían Magaly Medina y Rodrigo González. El popular ‘peluchín’ debutó en la televisión en el 2009 cuando ingresó al espacio llamado ‘Peluchismes’ por influencia de la ‘urraca’.

Sin embargo, Rodrigo no era ajeno al mundo del espectáculo, pues desde los años noventa trabajó en la producción de la actual conductora de Magaly TV La Firme. Fue así que en el 2010, se consolidó como líder del programa ‘Amor, amor, amor’ en Latina Televisión, junto a su compañera Gigi Mitre.

Sin embargo, el exitoso programa llegó a su fin en el 2017, a raíz de problemas con la casa televisiva de Latina. En una oportunidad más, en marzo del 2018, reapareció Rodrigo González con el programa ¡Válgame Dios!, pero en agosto del 2019, ‘peluchín’ puso punto final a su contrato con el canal.

¿Qué pasó entre Magaly y Rodrigo González?

La televisión los separó. Magaly Medina reveló en marzo del 2020 en plena transmisión en vivo que terminó cualquier tipo de vínculo con Rodrigo González debido a las diferencias en su forma de hacer periodismo de espectáculos.

“Tenemos discrepancias y en nuestro caso son públicas, pero las olvidamos al poco tiempo porque prima el cariño de tantos años” , mencionó en aquel entonces. Esto ocasionó que el conductor se viera sorprendido y le contestara.

“Me trató muy bien y siempre se lo agradecí. Ahora no sé qué pasó, no entiendo… La conozco desde que tengo 16 años, pero siento que cuando estoy en televisión, hay algo que pasa, algo que cambia”, dijo en conversación con Gigi Mitre.

‘Peluchín’ y su mala relación con Alfredo Zambrano

En el año 2015, Rodrigo González se presentó en el programa que conducía Magaly Medina en Latina y dejó al descubierto que no lleva una buena relación con el notario Alfredo Zambrano.

“A pesar de que había momentos en el que te podía matar y sí he rajado de ti, no eras mi persona favorita, me dolía porque eras tú la que yo sentía, que me había fallado, sí me dolía, que me vieras de lejos, que no vivas conmigo algunas cosas por malos entendidos o por parcializarte. Tú me cuentas que tienes un problema con tu ex y yo te voy a decir que no lo permitas, no te dejes, y tú lo permitías por amor, luego regresabas y le contabas, generabas una enemistad entre él y yo. Las conversaciones entre amigos, deben quedar entre amigos”, resaltó.

Rodrigo González y Magaly Medina: las razones del fin de una amistad | Historias de farándula

¿Magaly impidió que Rodrigo ingresara a ATV?

En medio de otras acusaciones, Rodrigo González dejó entrever que Magaly Medina habría hecho lo imposible para no permitirle ingresar con un programa al mediodía por ATV.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga? ’”, dijo.

“Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, agregó ‘peluchín’.