En la emisión del martes 17 de enero de “Amor y Fuego”, Rodrigo González se tomó unos minutos para referirse al anuncio que hizo Karen Schwarz sobre su salida de Latina TV después de 11 años de trabajo.

“Cerrando capítulos. Gracias @latina.pe”, escribió la esposa de Ezio Oliva en su perfil de Instagram junto a fotos en las que aparece en el set de “La Voz Generaciones”.

El compañero de Gigi Mitre resaltó que el anuncio de Karen ha pasado desapercibido. Además, minimizó el trabajo que realizó Karen Schwarz en Latina TV.

“Ella suma años, no sé, suma en cuatro en cuatro (…) según ella tiene una década en la televisión. No nos hemos enterado, cariño, no nos hemos enterado de eso. Tu presencia así de que hablaras y que supiera quién eres o cuando la paraban para que le tiren globos en el ‘Último pasajero’, ¿desde cuándo suma?, pero bueno”, comentó ‘Peluchín’ en un inicio.

“Un anuncio que a nadie le importa, la Karen Schwarz de fue de la televisión, (…) todavía seguía, aunque no lo crean, pero bueno, ahora sí, Latina le dijo ‘No vas más, se acabó, el contrato no te lo renovamos, no te necesitamos más en la parrilla de Latina televisión’. Adiós a la mataprograma, adiós a la mosca muerta, así es el tiempo, acomoda todo y a todos en su lugar”, agregó.

Rodrigo a Jaime Bayly tras críticas a nuevo tema de Shakira: “Sus libros tratan de desamor y despecho”

TODO UN SHAKIFANS. En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González se refirió a la crítica que hizo Jaime Bayly al nuevo tema que estrenó Shakira junto a Bizarrap. El escritor peruano calificó a la canción como ‘vulgar’ por tener frases sumamente contundentes contra Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

En un inicio, el compañero de Gigi Mitre aseguró que era un tema difícil de abordar debido al respeto que le tiene al escritor y también a la cantante; sin embargo, terminó saliendo en defensa de la colombiana.

“Qué difícil para mí lo que viene porque él es mi presentador favorito, y ella mi cantante favorita. Entonces, voy a tomar una decisión, me quedo con mi cantante favorita” , comentó en un inicio.

“Es la opinión de cada quién y Jaime Bayly es un líder de opinión, se respeta, no necesariamente se comparte. Me parece que no se puede ser juez y parte. Jaime Bayly es un escritor que, en la mayoría, el 80% de sus libros trata sobre sus vivencias, sus experiencias, su entorno, sus relaciones, su desamor y su despecho también”, apuntó el popular ‘Peluchín’.