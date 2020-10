SUAVIZA SU RELACIÓN CON LA PRENSA. Al parecer, Yahaira Plasencia ya no tiene un mal vínculo con los periodistas, luego que su productor, Sergio George, le recomendara mantener ‘buenas migas’ con los medios.

Esta tarde, en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre en su programa Amor y Fuego, el famoso productor aseguró que la salsera ha madurado, por lo que ya no tendría enemistad con los periodistas de espectáculos.

Al respecto, el popular Peluchín resaltó que la cantante lo ha desbloqueado de Instagram. “Yo no sé si ha sido consejo de Sergio... siempre me etiquetaban para ir a ver sus historias, yo daba clic y no entraba porque me tenía bloqueado. Ahora, cada vez que me ponen algo de la Yaha ya puedo entrar a verla”, dijo el conductor de Tv.

Peluchín sorprendido porque Yahaira Plasencia lo desbloqueó de Instagram | Amor y Fuego

SERGIO GEORGE TROLEA A YAHAIRA

Durante un enlace en vivo en sus cuentas de Instagram, Yahaira Plasencia y Sergio George sostuvieron una larga conversación donde hablaron de todo, pero en especial del nuevo tema de la salsera, del cual lanzaron un adelanto.

En ese sentido, el productor le comentó que hoy iría al programa Amor y Fuego. “Prepárate”, le advirtió la salsera. “Hay que tener respeto por el trabajo de la prensa”, agregó dejando boquiabierto a George.

“Ahhh, ahora lo dices ¿no? ¿Ahora no? Antes decías ‘nooo, yo los odio’”, contestó entre risas. “¿Qué hago pues Sergio?”, dijo la cantante resignada.

“Los necesitamos. Es mutuo, ellos nos odian a nosotros y... pero hace falta la prensa y la prensa hace falta de uno. Eso es así. Ahora te gusta la prensa”, finalizó el productor musical.