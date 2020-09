INCÓMODO MOMENTO. Yahaira Plasencia estuvo bastante activa en las redes sociales por el lanzamiento de su nueva canción de corte cristiano donde le agradece a Dios todas las bendiciones que tiene en su vida. Como parte de esta campaña, la cantante subió un video de ella invitando a sus seguidores a escuchar esta producción. No obstante, Rodrigo González notó un detalle y decidió burlarse de la cantante.

Rodrigo González rebotó el video de Yahaira Plasencia en sus redes sociales para burlarse de la higiene dental de la cantante. Al ritmo de la canción “Cepillarse los dientes”, el conductor de Amor y Fuego le pide a la cantante que se lave bien los dientes porque tiene restos de comida.

“Yaha querida, nos dan ganas de alcanzarte un palito para que te saques eso del diente que no nos deja concentrarnos”, escribió Rodrigo González sobre el video de Yahaira Plasencia. Al respecto, la cantante hace caso omiso al mensaje del conductor y continúa promocionando su nueva canción.

“Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, “La Música”; realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte. Hoy en día tengo muy en claro QUE DIOS TIENE UN PLAN PERFECTO PARA CADA PERSONA, a veces con pruebas tan complicadas que tendrás que aprender a superarlas y seguir adelante. Soñé desde niña cantarle y agradecerle por todo las bendiciones que me ha dado, es mi gran sueño y el de mi madre también. Esta canción va para todos ustedes con mucho amor, Y SOBRE TODO PARA MI SEÑOR QUE ME HA DADO ABSOLUTAMENTE TODO. Quiero que sepan que Dios jamás te dejará, jamás abandonará ¡CREE EN ÉL!Espero les guste 🙌🏻❤️🙏🏻Para ti madre hermosa te amo @quintanilla1958”, escribe la cantante en su cuenta de Instagram.

Rodrigo González se burla de higiene dental de Yahaira Plasencia (TROME)