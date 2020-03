Coronavirus Perú I No le perdona ni una. Rodrigo González arremetió contra Yahaira Plasencia por publicar un video donde muestra el lugar donde se encuentra.

Le tira la firme. El conductor de televisión fue directo y claro con Yahaira Plasencia tras la publicación de una historia en su cuenta de Instagram donde ser observa la salsera en un lugar donde nieva. Lo que genera más especulaciones acerca de que la cantante viajó a Rusia para pasar el Estado de Emergencia con Jefferson Farfán. Ninguno de los dos ha querido hablar sobre el tema, sin embargo, las historias de la joven la delatarían.

Rodrigo González cree que Yahaira Plasencia comparte las historias porque quiere alimentar las especulaciones de que se encuentra en Rusia junto con Jefferson Farfán. Fiel a su estilo, el popular Peluchín utilizó su cuenta de Instagram para comentar la historia de la salsera.

“La Yahaira se muere de ganas de que no queden dudas que está en cuarentena con la Foca”, escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram. Los rumores de que la salsera se encuentra con el futbolista continúan inundando las redes sociales.

En las transmisiones en vivo que realiza, Yahaira Plasencia constantemente es cuestionada sobre el lugar en el que se está quedando durante el Estado de Emergencia. “Hay mucha gente que se toma e tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. de verdad que triste toda es agente que se pone detrás de un teclado decía a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta al contrario me da risa”, dijo Yahaira Plasencia en el enlace con Radiomar.





Yahaira Plasencia se cansa y arremete contra usuarios que la insultan (Video: Radiomar)

