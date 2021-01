NO ENTIENDE. Rodrigo González y Gigi Mitre se refirieron al reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna. Los conductores de Amor y Fuego cuestionaron a los papás de la joven de 18 años por no acompañarla.

Rodrigo González precisó que no entiende cómo es posible que los papás de Samahara Lobatón, Melissa Klug y Abel Lobatón, hayan permitido que la joven y Youna volvieran a su departamento tras la denuncia que hizo ella contra él por agresión.

“Me parece raro verlos protagonizando una escena así, por el trato con la hija van a tener el vínculo siempre. Luego Melissa Klug con el novio en República Dominicana, si ya se saben que ellos dos tienen poco control de su ira”, menciona el conductor.

“Cómo los dejan que estén así el uno frente al otro. En un momento tan álgido como este. Le propinó puñetes en la barriga, ella lo atacó con un cuchillo. Yo no hubiera dejado que Samahara lo vuelva a ver, no es conveniente, sin supervisión”, agrega Rodrigo González.

Gigi Mitre indica que tras leer el parte policial de la denuncia que hizo Samahara Lobatón contra Youna, no puede comprender que ambos volvieran a juntarse. “El papá tampoco salió a decir nada, Melissa se fue de viaje. No voy a juzgar reacciones, pero no es algo que yo haría”, agrega Rodrigo González.

Rodrigo González no entiende cómo es posible que Melissa Klug viaje y no se quedé junto a Samahara Lobatón- TROME