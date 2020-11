Rodrigo González le dedicó unas breves palabras al Zorro Zupe este lunes, luego que el polémico personaje de Chollywood difundiera un comunicado donde asegura que la denuncia del esposo de Fiorella Alzamora ‘lesionó’ su honor y que tiene la certeza de que no viene siendo investigado en Italia por ningún delito.

El popular Peluchín decidió leer en voz alta el documento de Ricardo Zúñiga durante su programa Amor y Fuego y se mostró sorprendido ya que el organizador de eventos aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra.

“No sé si hay una campaña de desprestigio mediático, porque desprestigiado te fuiste tú de aquí, te sacaron de donde estabas. Esto corresponde a otros hechos denunciados por una madre de familia, que era una de tus mejores amigas, que te tenía en su casa, dándote asilo en un país en el que te tomó por sorpresa la pandemia”, dijo el conductor de TV.

Asimismo, le pidió que no se victimice, ya que la denuncia no la presentó ninguna de sus archienemigas, si no más quien quien el el pasado fue su mejor amiga.

“La denuncia no te la hizo Olinda o Michelle, te la hizo tu mejor amiga, que te tenia en tu casa y lo hizo público en el programa de Magaly... entonces una campaña de desprestigio dista mucho de lo que tú te estas enfrentando”, agregó.

Peluchín le pide al Zorro que no se victimice por denuncia de Fiorella Alzamora | Willax

EL ZORRO ROMPE SU SILENCIO

Hace unos meses, mientras el Zorro se encontraba en Italia en la casa de Fiorella Alzamora durante la cuarentena, el esposo de la modelo decidió denunciarlo ante las autoridades italianas por, presuntamente, haber ejercido violencia sexual en contra de su hijo menor de edad.

Luego de haber desaparecido de las redes y estar inubicable en el país europeo, Ricardo Zúñiga decidió romper su silencio y enviar un comunicado donde niega las acusaciones y asegura que todo se trata de una campaña de desprestigio.

“La forma cómo se difundió la noticia obedece estrictamente a una conducta maliciosa por manipular la información con la única intención de lesionar mi honor y desprestigiarme socialmente, pues frente a una supuesta denuncia que corresponde a una imputación absolutamente preliminar y nada concluyente, se me calificó como un delincuente, sometiéndome a una condena mediática y social, en el marco de la cual, incluso, se me ha insultado sin justificación alguna”, se lee en el documento.

“Debo rechazar todos los supuestos cargos que habrían sido denunciados en mi contra. Si he guardado silencio al respecto, es porque mi abogado me indició que los procedimientos de denuncia en Italia se encuentran regidos por una reserva del sumario, lo que hace que las partes no puedan difundir su contenido, razón por la cual preferí no prestarme a un juego de desprestigio mediático y buscar información sobre la denuncia en Italia a través de mi abogado”, añade.