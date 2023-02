Rodrigo González y Gigi Mitre se tomaron unos minutos de su espacio “Amor y Fuego” para hablar de Fiorella Cayo y André Castañeda, quienes en los últimos días se han mostrado muy cercanos y han intercambiado tiernos mensajes en redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Tini y el atrevido cambio de look previo al lanzamiento de su nuevo disco

Para el popular ‘Peluchín’, las especulaciones entre Fiorella y André son convenientes para el exchico reality debido a que está alejado de la TV desde hace ya un tiempo.

Rodrigo González a Fiorella Cayo por cercanía con André Castañeda

“No sé exactamente qué siente por ella, pero lo que sí siento que siente él, es unas ganas tremendas, de que este rumor no se diluya rápidamente porque andaba bastante desaparecido y esto lo hizo volver” , puntualizó el conductor de TV.

“Claro, ver quién será su próxima pareja de Fiorella Cayo, después de su divorcio va a captar la atención”, explicó . “Si él dice no pasa nada y ya está, se acabó y él sabe porque viene de la cuna de los realitys que nunca hay que ser totalmente categórico si quieres que la prensa siga mostrando atención, si no tienes otro tema”, acotó.

Por otro lado, tanto Gigi como Rodrigo coincidieron que las muestras de cariño intercambiados por Fiorella y André no son de amigos. Incluso, manifestaron que la actriz está recibiendo ‘maicito’. “Ustedes creen que dos adultos que se están apretando para volar con el drone, que se ponen estas dedicatorias, pero luego dicen que ‘Amor y Fuego’”, resaltó ‘Peluchín’.

“Una persona que públicamente te dice ‘viraste mi 2023′ y quien haya sido, es porque estás recibiendo todo el maicito, esos mensajes no son de amigos y menos de amigos que se acaban de conocer”, añadió.

Fiorella Cayo manda a la ‘friendzone’ a André Castañeda

Un reportero del programa “Amor y Fuego” se encontró a Fiorella Cayo en su día de playa y el hombre de prensa aprovechó la oportunidad para preguntarle a la actriz peruana sobre su cercanía con André Castañeda.

Al verse sin escapatoria, la artista se vio en la obligación de responder y descartó que ella tenga una relación con el exchico reality: “Mi relación es de amistad, es una relación muy bonita de amistad” .

La hermana mayor de Stephanie Cayo quedó sorprendida por las especulaciones de una posible relación entre ella y Castañeda: “¿De dónde han sacado que hay química?” .

Sobre dedicarle la canción “Solamente Tú” a André Castañeda en redes sociales, la intérprete nacional explicó que todo se trató de una broma. “Yo no he puesto eso en ningún momento, solo puse esa canción (por ‘Solamente Tú’) como una broma porque él me dijo que le dedique la canción y se lo puse de broma, y nada más. No hay que crear historias donde no las hay ”, concluyó.