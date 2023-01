En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González anunció que Karen Schwarz solicitó medidas de protección a su favor, pero que el pedido fue desestimado por las autoridades.

“No le digan ah, no le digan...porque la mosca muerta me volvió a denunciar (...) Decisión, Karen Schwarz no resulta atendible.. no procede dictar medidas de protección, nuevamente te negaron las medidas” , expresó.

El presentador remarcó que la exconductora está “sus facultades mentales de hacerle frente a las criticas de acuerdo a la profesión a la que se dedica”.

¿Qué pasó entre Karen Schwarz y Peluchín?

Los dimes y diretes entre Karen Schwarz y Peluchín datan del 2015, cuando la exreina de belleza se incomodó porque Rodrigo González invitó a Stephanie Valenzuela a su antiguo programa ‘Amor, amor, amor’.

No obstante, el conflicto entre ambos creció cuando la exconductora demandó por difamación y violencia psicológica a Peluchín, luego que este la tildara de ‘mosca muerta’ y otros adjetivos.

