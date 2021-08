A diferencia de su personaje relajado y despreocupado en la teleserie “De vuelta la barrio”, el actor Rodrigo Sánchez Patiño se toma las cosas muy en serio en la vida real, y cuestiona algunas políticas públicas que se implementaron para frenar el avance de la COVID-19. “Tengo amigos que me dicen: ‘los niños todavía no deben salir’, pero ellos se van a los bares y a las reuniones. ¡Qué tal raza!”, reflexiona.

¿En mayor o menor medida, la pandemia para todos ha significado una catástrofe?

Al comienzo nadie conocía ni sabía lo que estaba pasando y hasta parecía una película de terror. Nunca sabremos por qué pasó. ni para qué. Lo cierto es que a todos nos agarró en frío. Teníamos que arreglarnos como sea, no solamente en la chamba, sino en la casa con los hijos, y el colegio que es algo que a mí me da un poco de cólera porque vuelven todos los sectores excepto el colegio.

Y la paralización forzada del trabajo en muchos sectores...

En el caso de la serie, gracias a Dios, solamente paramos cerca de cinco meses, pero pudo haber sido peor. Páramos y la serie dio un giro, los guionistas se rompieron el cerebro y le dieron la vuelta al asunto, la pusieron en la época moderna y ha funcionado mejor. Igual estamos grabando con todos los protocolos, y estamos con mascarillas hasta a la hora de decir acción.

¿A diferencia de lo intermitente que son las novelas en el aspecto laboral, una serie como esta brinda una pequeña estabilidad?

Más allá de la seguridad que te da un trabajo constante, con suerte yo he venido trabajando toda mi vida, pero siempre está la incertidumbre del actor, y a la hora que entras a una serie como “De vuelta al barrio” -que va de corrido- te da un poco de estabilidad. Por otro lado, yo me siento cómodo, no hay tensión a la hora de grabar, me divierto, tengo un personaje relajado y eso me permite jugar.

Te escuchaba reflexionar sobre la estabilidad laboral de los actores en el escenario local, y a la luz de la coyuntura, creo que si han resistido a la pandemia ya no hay miedo a ninguna inestabilidad laboral...

A mí lo único que me tiene loco es que vuelven los cines, los circos, la televisión no para, el teatro también está en vivo, vuelven los shows presenciales, pero el colegio no vuelve. Confiamos en todos los sectores, las tiendas por departamento, la televisión, los mercados, los grifos, las bodegas, es decir, confiamos en todos pero no confiamos en los maestros ni en los niños, y me parece que los subestimamos porque creo que ellos son más responsables de lo que podríamos pensar. Para mí, la pandemia seguirá hasta que los chicos vayan al colegio.

Es cierto lo que dices, los adultos ya hemos retornado a cierta normalidad hasta antes de la pandemia pero los niños siguen con muchas restricciones.

Si te das cuenta, la gente nunca dejó de subirse a los micros, nunca dejó de ir a los mercados ni a supermercados, ahora se están abriendo cada vez más cosas y ¿los niños? Veo a mis hijos que están detrás de una computadora, y así millones de personas que deben tener sus hijos en una situación similar, con el agravante que algunos no deben tener ni siquiera una PC.

¿La pandemia te ayudó a repensar o tomar conciencia de algo?

No sé si he aprendido o reaprendido a valorar lo que estoy haciendo ahora, pero sí digo: pucha, en las cosas más simples está la verdadera felicidad.

¿Cuéntame de “Men S.O.S”, el show que harás con Fernando Armas, Renzo Schuller y Damián Ode, en La peña del carajo? Se están juntando cuatro personas con líneas de humor bastante distintas...

Sí, pero finalmente todo es humor y vamos a hablar un poco de lo que la gente quiere, y entre los cuatro va a salir un nuevo humor que no tenemos individualmente. El público podrá interactuar con todos nosotros durante cuatro viernes, a partir del 20 de agosto, y las entradas están disponibles en Joinnus.

