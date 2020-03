Le echa sal a la herida. Rodrigo González se mostró emocionado tras enterarse que el ministerio Público desestimó el pedido de garantías de Tilsa Lozano en su contra. En el documento publicado en la cuenta de Instagram del conductor se señala que no se encontraron las pruebas que sustenten la solicitud de la exmodelo.

La resolución indica que Tilsa Lozano presentó artículos periodísticos y mensajes de Instagram para sustentar su denuncia, sin embargo, estos no muestran el hostigamiento que ella señala. “Valorando los medios probatorios que presenta la solicitante como son: Publicaciones de medios periodísticos que no evidencian fechacientemente que sean motivados por el denunciado, los mensajes de Instagram no pueden ser atribuidos al denunciado”, se lee en el documento.

“Asimismo en C.D se visualiza al denunciado haciendo un comentario sobre la denuncia recibido en su contra, manifestando que en ningún momento Amenazo, Hostigo o Acoso a la solicitante, menos a sus pequeños hijos”, continúa la resolución que desestima la denuncia de Tilsa Lozano contra Rodrigo González.

“Que evaluando y merituando los medios probatorios, este despacho ha decidido desestimar la solicitud interpuesta por la solicitante contra el denunciante debido a que no hay medios probatorios que muestren fechacientemente acoso y hostigamientos. Sin embargo se les exhorta a ambas partes a que se abstengan de realizar actos o con todas que puedan atentar contra la integridad física y psicológica de los mismos”, finaliza la resolución.

No obstante, hay un detalle que llamó la atención de los seguidores de Rodrigo González. Se trata del nombre de la subprefecta que ordenó desestimar el pedido de garantías para la vida de Tilsa Lozano: la funcionario pública se llama Blanca, al igual que la esposa de Juan Manuel Vargas. El futbolista con quien la exmodelo habría mantenido una relación.

Nombre de la funcionara pública se vuelve viral por ser igual al de la esposa de Juan Manuel Vargas

RODRIGO CUENTA QUE TILSA LLORABA POR EL ‘LOCO VARGAS'

En una entrevista que le dio a Magaly Medina, Rodrigo González habló sobre su relación con Tilsa Lozano y cómo empezó su amistad con ella. Al parecer coincidieron en la fiesta del lanzamiento de una joyería, donde también se encontraba presente la popular ‘Urraca’. El conductor de televisión dijo que se acercó a ella porque la exmodelo se encontraba llorando en el baño. La razón de sus lágrimas era el vínculo sentimental que estableció con el futbolista Juan Manuel Vargas en ese entonces.

“Magaly estaba llorando, (...) ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa. Me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho publico porque tiene una familia detrás”, dijo el conductor de televisión sobre el primer acercamiento que tuvo con la actual influencer y panelista de programas de Espectáculos.

El conductor de televisión habló sobre el dolor que le causaba a Tilsa Lozano no ser oficializada por Juan Manuel Vargas. Al respecto, Magaly Medina indicó que ‘El loco’, en referencia al apodo que recibe Juan Manuel Vargas, no estaba tan ‘loco’ como para oficializarla. Además, Rodrigo González precisó que por eso le puso como apodo ‘La Clandestina’. Este apelativo generó que Lozano se pusiera furiosa y lo denuncie por maltrato psicólogico.

