SE FUE CON TODO. Rodrigo Valle, exesposo de Xoana González, perdió la paciencia y le respondió de manera abrupta a un seguidor de sus redes sociales, que le reclamó por opinar de las elecciones peruanas a pesar de ser argentino.

Todo comenzó cuando el fisicoculturista publicó un post donde pedía que lo dejen de seguir si votaban por Pedro Castillo, candidato de Perú Libre. “Les pido encarecidamente a todos aquellos que van a votar por Castillo que de frente me dejen de seguir por fa”, escribió, según difundió Instarándula.

Un seguidor no tardó en responderle y le indicó que su pedido se aceptaría si fuera peruano, ninguneándolo por su nacionalidad. “De un peruano se acepta, pero de un extranjero que viene a hacer plata, cuando en su país no es nadie, no te pases pues, agradecido deberías estar”, escribió.

Rodrigo Valle no se quedó callado y se atrevió a contestarle a su fan, indignado por haber sido menospreciado por su origen. “¿Sabes cuántos peruanos hay en Argentina haciendo plata? No jod...”, le respondió.

Samuel Suárez, creador de Instarándula, reaccionó a la respuesta del gaucho y trató de entender su posición por la cantidad de tiempo que vive en el Perú. “Cuando te pones intenso por las elecciones y ni siquiera eres peruano. Bueno, vive aquí años, ya por ahí se entiende la achorada”, escribió.

ALE BAIGORRIA CRITICADA POR SU VOTO

Alejandra Baigorria usó sus redes sociales para pronunciarse tras la avalancha de críticas que recibió por hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para que participen en una marcha en reclamo al supuesto fraude electoral denunciado por Keiko Fujimori, quien viene perdiendo la contienda contra Pedro Castillo.

“Quiero hablar sobre el tema que está circulando, hablando de que yo estoy convocando a un golpe de Estado por un flyer que está corriendo por varias redes sociales, no solo por la mía, convocando a una marcha pacífica para darle el respaldo a las Fuerzas Armadas para que puedan mantener el orden en estas elecciones, que están bastante movidas por ambos lados políticos”, dijo la chica reality en su cuenta de Instagram.

En ese sentido aseguró que ‘en ningún momento’ convoca a un golpe de Estado. “Hay que aprender a leer y ver, además, yo no soy nadie para hacer un golpe de Estado y convocar un golpe de Estado y jamás lo haría, al contrario, lo que quiero es una marcha pacífica para defender los derechos de los ciudadanos como votantes, salga quien salga, sea Castillo o Keiko, yo voy a aceptarlo si es de manera democrática”, indicó.

Ale Baigorria volvió a recalcar que participará en la marcha pacífica para que las ‘Fuerzas Armadas se sientan respaldadas por la ciudadanía y pedirles que actúen de manera correcta para que no hayan enfrentamientos entre los dos bandos, que protejan a los dos bandos políticos’.

“Lo que yo quiero es que estas elecciones sean democráticas, claras y en paz, porque salga quien salga va haber una trifulca y eso es lo que no quiero. No traten de chancarme y de buscarle cien pies al gato porque no ha sido así. Yo no quiero armar un golpe de Estado, me río porque es una estupidez”, agregó la ‘Gringa de Gamarra’.

Finalmente, dijo que respetará al candidato que ocupe el sillón presidencial siempre y cuando haya sido elegido de manera democrática.