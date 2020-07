EL QUE SE PICA PIERDE. Rodrigo Valle fue entrevistado por reporteros del programa “Magaly TV La Firme” sobre la pedida de mano de su expareja, Xoana González. Todo iba bien hasta que escuchó que la modelo indicó que se siente feliz de casarse con una persona que terminó la secundaria.

Rodrigo Valle no soportó la broma y arremetió contra la pareja de la modelo, Javier González. “Yo soy profesional también, cada uno en su rubro, yo en mi carrera soy uno de los mejores de américa, no sé si él como contador será uno de los mejores o como pizzero, no sé”, menciona el personal trainer.

Los dimes y diretes entre Rodrigo Valle y Xoana González empezaron desde que la modelo anunció que se casará por segunda vez. Periodistas de espectáculos buscaron a Rodrigo Valle, expareja de la argentina, para preguntarle qué opina. Es así como el personal trainer se terminó “yendo de boca” y recordándole a la modelo que le fue infiel.

Xoana González se sintió muy mortificada por estas declaraciones. “Lo que yo hice con su amigo, que era mi vecino, fue cuando estábamos separados y fue un acto de bronca y de venganza. Lo reconozco, estuvo mal, fui una perr... maldita, pero estábamos separados”, aclaró.

Asimismo, se refirió a la queja de Rodrigo, que afirmó que ‘nadie lo cuidó’ durante su relación. “Cuando yo me fui a Buenos Aires todo el país fue testigo que él prefería su bienestar económico, porque acá hacía plata, antes de lo que habíamos jurado ante un juez y ante un cura, que es estar en las buenas y en las malas”, indicó decepcionada.

Xoana González: Rodrigo Valle se pone saltón por comentario de modelo sobre su pareja (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Rodrigo Valle le pide a Xoana González que lo invite a su boda (TROME)

Xoana González: Su pareja le manda indirecta a Rodrigo Valle (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Mayra Couto a Juliana Oxenford: “No es cierto que salir más temprano de casa evita la congestión”

Galdós a Xoana: “Después de haber sido el relleno sanitario de tanto idiota, encontraste un hombre bueno”

Silvia Cornejo y su reclamo porque no la saludan: “Me levanto 6 a.m. y Verónica ni siquiera dice: ‘Hola, Silvia’”

Rodrigo Valle arremete contra Xoana tras enterarse que se casará de nuevo: “Que no sea infiel”