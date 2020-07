¿SE PICÓ? Rodrigo Valle arremetió con todo contra Xoana González luego de conocer que se casará en noviembre con su novio, el empresario pizzero Javier González. El fisicoculturista recordó que la argentina lo ‘adornó' y le pidió que no haga lo mismo con su futuro esposo.

En declaraciones para ‘En Exclusiva', el gaucho se mostró sorprendido al enterarse de la noticia. “Me estás jod... Primero que aprenda a ser fiel”, dijo al ser consultado por la reportera.

Y aunque le deseó lo mejor en su nueva relación, volvió a hacer hincapié en la fidelidad. “Sí obvio (le deseo lo mejor), pero que sea fiel, digamos, que lo respete ¿no?”, agregó.

No contento con ello, Rodrigo Valle le pidió a Xoana González que le mande el parte de su boda. “Yo creo que para esas fechas no creo estar a dieta, así que me invite y aprovecho lo que no comí en nuestra fiesta (...) me llevo un par de tappers”, dijo a modo de burla.

Al respecto, aseguró que su boda fue por canje. “No creo que ella pague (la ceremonia)... lo que no va pagar son las pizzas seguro. Pizza va tener libre. Pizza libre”, agregó.

Finalmente, Rodrigo Valle se atrevió a darle un consejo a su exesposa. “Le veo cara de buen chico... obviamente que lo cuide, a mi nadie me cuidó, me tuve que cuidar solo”, finalizó el argentino.

Rodrigo Valle le manda misil a Xoana González tras enterarse de su boda | En Exclusiva | TROME