HABLA POR LA HERIDA. Rodrigo Valle continúa enviándole mensajes confusos a Xoana González, esta vez le pidió que lo invite a su boda.

En una entrevista que le dio a los reporteros del programa Magaly TV La Firme, Rodrigo Valle aclaró cómo se sentía con la noticia del futuro matrimonio de su expareja, la modelo Xoana González, y el empresario pizzero, Javier González.

“En nuestra ceremonia no pude comer, pero que me invite a este así puedo comer lo que no comí en el de nosotros, yo me pongo en una mesita apartado y como lo que no pude comer”, dijo Rodrigo Valle.

Rodrigo Valle indica que le parece raro que ella se case de nuevo porque él no lo haría. “Volverme a casar de nuevo, yo no lo haría”, indica el personal trainer, quien también le pidió a Xoana González que sea fiel.

Rodrigo Valle le pide a Xoana González que lo invite a su boda (TROME)

