MOLESTA. Así se mostró Xoana González luego de leer las declaraciones de su exesposo Rodrigo Valle. La argentina usó sus historias de Instagram para contestarle, luego de que le recomendara que le sea fiel a su novio en referencia a una presunta infidelidad durante su matrimonio.

“Como siempre pasan cosas buenas, también hay gente que se mete a opinar y no tiene por qué. Estoy leyendo las declaraciones de Rodrigo sobre mi boda, Rodrigo mi ex marido, y no tiene por qué mencionar el tema de la fidelidad”, dijo la gaucha.

En ese sentido, aseguró que nunca le fue infiel, si no que actuó con despecho con uno de sus amigos cuando estaban separados. “Lo que yo hice con su amigo, que era mi vecino, fue cuando estábamos separados y fue un acto de bronca y de venganza. Lo reconozco, estuvo mal, fui una perr... maldita, pero estábamos separados”, aclaró.

Asimismo, se refirió a la queja de Rodrigo, que afirmó que ‘nadie lo cuidó' durante su relación. “Cuando yo me fui a Buenos Aires todo el país fue testigo que él prefería su bienestar económico, porque acá hacía plata, antes de lo que habíamos jurado ante un juez y ante un cura, que es estar en las buenas y en las malas”, indicó decepcionada.

Al respecto, lamentó que la haya abandonado cuando más lo necesitaba. “Cuando la gallina da los huevos de oro está al lado siempre, pero cuando la gallina esta despellejada, sin plumas, desplimada, ahí los primeros que abandonan el barco son las ratas”, agregó.

Finalmente Xoana González pidió que no la provoquen y aseguró que no le dará importancia a las declaraciones de Rodrigo Valle.