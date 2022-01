Roger del Águila comentó que no estaba entre sus planes regresar a la televisión, pero cuando Mariana Ramírez del Villar le hizo la propuesta y le preguntó si se había vuelto ‘loco’, como muchos comentaban, ambos se echaron a reír y él respondió que seguía siendo el mismo, pero con la diferencia de que ahora creía en Dios. Y ahora, a una semana de su reaparición con ‘Esto es Habacilar’, cuenta que se está divirtiendo y que el rating es un tema de los productores.

Roger, acaba de terminar la semana de tu ‘debut’, mucha expectativa por tu regreso...

Todo fue muy rápido, pero estoy contento, un poco ya no quería este ritmo tan fuerte en mi vida; sin embargo, lo acepto, ya no agrado a los hombres, agrado a Cristo Jesús.

¿Fue difícil tomar la decisión cuando te convocaron?

Le había pedido a Jesús servir más, porque sentía que estaba muy cómodo en mi vida, y de pronto me llamó Mariana Ramírez del Villar, después de casi 10 años. Para mí fue una alegría oírla, conversamos de varias cosas y finalmente me dijo: ‘Roger, dicen que te has vuelto loco, que vives en la montaña’. Respondí: ‘¿Quién dice eso?’ y contestó: ‘Los locos que aún viven en las ciudades’, y nos reímos. Cuando me dijo para hacer el programa, respondí que era el mismo de antes, pero ahora creo en Jesús y le sirvo. Ella me dijo la gente está sin dinero y con el canal queremos regalar dinero a la gente, entonces miré al cielo, porque estaba en un mercado, miré a la gente y escuché una voz interior que me decía ‘has que se rían y recuerda ya no agradas a los hombres solo a Jesús’ ; y acepté.

SE MUDÓ A PACHACÁMAC

La vorágine de la TV debe haberte impactado más ahora que se mide el rating minuto a minuto y también están las redes sociales...

Sabía a lo que me iba a enfrentar desde distintos planos, por otro lado yo no tengo Twitter, Facebook, TikTok, ni Onlyfans, no porque sea malo sino porque no lo necesito, solo necesito el Instagram para divulgar los mensajes y sanaciones que hago. A través de esta red, pongo lo que a la gente le hace bien y los sana. Es momento de sanar desde el lugar dónde nos toque estar, y acá estoy. Y sobre el minuto a minuto del rating eso es estrés para los productores, yo trato de hacerlos reír, he cambiado mucho, pero a la vez sigo siendo el mismo niño de siempre.

Por otro lado, Roger del Águila comentó que ahora que regresó a la televisión se mudó a Pachacámac, pues ahora vive a dos cuadras del canal, ya que le gusta estar en contacto con la naturaleza como lo hacia antes de volver a la pantalla chica y estaba residiendo entre Chosica y Amazonas.

