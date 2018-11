Roger Waters en Lima: Así se vivió el espectacular concierto en el Monumental | FOTOS

¡Espectacular! El ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters, se presentó la noche del sábado con su gira “US + THEM” en el Estadio Monumental, realizando así uno de los conciertos más importantes del año.

El tour ha cosechado excelentes críticas por medios como Rolling Stone, The Guardian, Consequence of Sound, Chicago Sun Times, Billboard, entre muchos otros.



El setlist presentó canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here) además de algunas canciones nuevas de su álbum Is This the Life We Really Want?.



Las legendarias actuaciones de Roger Waters son reconocidas por ser una experiencia sensorial y un viaje musical. Lima disfrutó de una producción audiovisual de última generación con una pantalla de 65 metros de ancho y un impresionante sonido cuádruple y Surround.



Además, del prisma de lasers que se proyectó por encima de la zona US+THEM, representando el icónico triángulo del disco “DARK SIDE OF THE MOON”, lo que hizo que este recital quede grabado en la mente de los asistentes de por vida.



“ALGIE” el cerdo volador emblemático de Pink Floyd, también apareció por encima del público. Aquí algunas imágenes del concierto.