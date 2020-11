Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Todo empezó como jugando. En una noche fría, al ‘pie del cañón’. El antojo por un ‘pucho’ para calentar las horas de la madrugada fue la excusa inicial. Luego, todo fue obra y gracia de las redes sociales . Romina Caballero, la reportera que cubre madrugadas para ‘Primera edición’ en América Televisión, se encontraba casi a las 11 de la noche en las afueras del Congreso, a la espera de la elección del nuevo presidente y en medio de las protestas en las calles, le preguntó a un colega dónde podría comprar un cigarro. Él le ofreció uno y ella encantada respondió con un sugerente ‘¡Ya pues!’ que la ha catapultado a la popularidad.

¿Cómo han cambiado tus redes en estos tiempos?

Me escriben harto y me dicen: ‘Te invito un pucho’.

¿A tu enamorado le gusta que seas ‘famosa’?

Estoy sola, si tuviera se mataría de la risa.

El colega tuvo un buen gesto al darte un cigarrito de su cajetilla...

Me presenté con mi nombre y donde trabajo, porque uno debe ser cordial.

Una chica tan educada, cuando se molesta suele ser muy brava...

No me gusta que me tomen el pelo ni me agarren de cojuda.

¿Lo han hecho?

Ya no ‘viven’ para contarlo.

Romina Caballero, la periodista que se convirtió en viral por pedir un pucho a colega

Explícame...

En el amor soy como Susy Díaz en la playa, que la ola la revuelca.

¿Tan malos te han tocado?

La suerte de las bonitas... ja, ja, ja.

Buena respuesta...

Hay que sufrir para valorar lo que tienes.

¿Te falta amor?

Tengo en exceso: de mis amigas, mi madre...

¿Demoras en descubrir un engaño?

Las mujeres tenemos sexto sentido, tengo olfato de perito policial y encima, como periodista, desconfío de todo.

¿Y cuando descubres la verdad?

No hay segundas oportunidades, corto de raíz. Perdono, pero no olvido.

¿Tu futura pareja está obligado a darle ‘me gusta’ a tus posts?

Prefiero que no tenga redes sociales, que sea un ‘iluminatti’.

Y si las tiene, ¿le das like?

Marco mi territorio, ja, ja, ja.

¿Te sobra calle?

Soy de San Juan de Miraflores.

¿Salsera?

Bailo bastante.

¿Una canción cuando estás con el ‘corazón roto’?

De Rey Ruiz: ‘Fue mi media mitad’ o ‘No me acostumbro’.

¿Un tema para bailar con el novio?

‘El ratón’, de la Fania, o ‘Un periódico de ayer’, de Héctor Lavoe.

¿Pretextos más utilizados por los chicos para seducirte?

‘Cuándo vienes a mi casa para ver una película’.

¿Qué respondes?

Oye, no me ‘florees’.

¿Tu excusa para cortar a alguien que te enamora por inbox?

Tengo que dormir, me dio sueño...

Romina Caballero, la periodista que se convirtió en viral por pedir un pucho a colega

¿Estarías con el ‘ex’ de una amiga?

Hay un código que se respeta.

¿Si ves al enamorado de ella con otra?

Primero lo cuadro.

¿Luego?

Le aviso y le digo: ‘Si me das el visto bueno, le pego’.

¿Si dice que no?

Sé que me dirá: ‘Espérame que le pegamos las dos’, ja, ja, ja.

¿Ese coraje te ha ayudado para hacer periodismo?

Una vez nos corretearon a balazos unos tipos que realizaban tráfico de terrenos.

Toda reportera tiene sus ‘huequitos’ para ir a comer...

Uno es el carrito de la puerta del ‘Soyuz’ de la avenida México.

¿Otro?

La carretilla del cruce de avenida La Marina con Sucre.

¿Precio?

El plato a ocho soles.

¿Cómo ha cambiado tu vida en estos días?

Subieron muchos seguidores en mi Instagram y Twitter.

Dámelo para que te sigan...

@roropizzzino, en ambas redes es la misma.

¿Se puede ser amiga de un hombre?

Para mí sí, pero mejor pregúntale eso a un hombre.

¿Aceptarías que tu futuro amor tenga una ‘mejor amiga’?

Por supuesto. No voy a pedir algo que yo no hago.

Tres condiciones básicas para ser buen periodista...

Curioso, conchudo y desconfiado.

¿Ya conoces al colega que te invitó el cigarro?

Sí, pero solo quería un ‘pucho’, no trataba de gilearlo.

Reportera se hace viral en Twitter por pedir un cigarrillo a joven durante la cobertura de la marcha

Ahora te van a conocer el doble.

Soy perfil bajo, sé que mi vida cambió, pero ante todo soy periodista.

¿Te gusta la noche?

Hace cuatro años soy ‘lechucera’ y me gusta lo que hago.

¿Te acostumbraste a dormir de día?

El cuerpo está hecho para descansar de noche.

Muchas gracias por revelar el misterio de la chica ‘¡Ya pues!’...

Gracias a ustedes por esta charla y también a la gente que me expresa su afecto.