Romina Gachoy contó que Angie Jibaja se reunió con sus hijos el último jueves , pero ellos nuevamente se sintieron ‘incómodos’.

“Los chicos ya no querían ir con ella porque no la veían bien y venían bastante decepcionados, pero hace unos días hablamos con ellos y aceptaron verla. Pero después de una hora, regresaron nuevamente incómodos porque Angie llevó una persona que los grababa todo el tiempo y se sintieron invadidos, y también los dejó solos en el parque jugando a las escondidas”, dijo Romina.

¿Has hablado con Angie del tema?

No hay contacto directo, solo a través de los chicos. Siempre voy a querer lo mejor para ella, y no pierdo la fe de que en algún momento logre esa estabilidad por sus hijos.

De otro lado, Romina Gachoy refirió que está planeando viajar el próximo año a Uruguay, pues junto a su esposo recibieron una buena propuesta de trabajo.

“Queremos que los niños aprovechen al máximo a su mamá antes de irnos, pero de todas maneras la idea es venir seguido a Perú”, acotó.

ANGIE SE QUIEBRA

Angie Jibaja rompió en llanto luego de revelar la difícil situación que atraviesa por no poder ver a sus dos hijos, quienes están en custodia de su expareja, Jean Paul Santa María, y de su esposa, Romina Gachoy.

Según la chica de los tatuajes, su relación con la pareja empeoró luego de amenazarlos, en Amor y Fuego, con mandarlos presos si le hacían daño a sus pequeños. “Vas a terminar presa y quien va terminar cuidando a tus criaturas de repente soy yo”, le dijo a la uruguaya.

“No he podido hablar con ellos (sus hijos) mucho. Desde aquella vez se puso mil veces peor, por eso es que no quiero hablar nada porque no quiero que se empeore esto”, indicó la modelo.

Entre lágrimas, aseguró que pasa por un momento muy doloroso y promete que estará estable mejorar su relación con la familia de su ex. “No quiero hablar de ese tema porque es muy doloroso. Se trata de que yo esté estable, si se trata de eso y que yo haga las cosas bien, creo que se va dar”, agregó conmovida.

