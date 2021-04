La modelo Romina Gachoy lamentó las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien denunció a la uruguaya y a Jean Paul Santa Maria de chantajearlos, además, los acusó de ‘torturar’ psicológicamente a sus menores hijos.

“Los dos (Jean Paul y Romina) van a terminar presos, mis hijos corren peligro, el daño ya está hecho, son cosas delicadas que están en el área legal. Las torturas psicológicas que a mí me hacía él (Santa María) y que (ahora) se las haga a mis hijos es una cosa…Ufff… No quiero hablar más del tema, pero tengo pruebas de todo. Es una denuncia bien fuerte la que voy a poner. Ya no me dejan verlos nuevamente, pero no por mí ni porque haya hecho algo malo”, declaró Jibaja al programa ‘Amor y fuego’.

Al respecto, Romina Gachoy aseguró que la popular ‘chica de los tatuajes’ no está bien psicológicamente y que está inventando acusaciones fuertes, que sería a raíz que el Ministerio Público le concedió, hace unos días, la patria potestad de sus dos hijos a Jean Paul Santa María.

Romina, ¿estás enterada de lo que dijo Angie en ‘Amor y fuego’?

Sí. Es terrible lo que dijo. Qué pena que siga así de mal, sobre todo porque los chicos (sus dos hijos) no lo merecen. Ella (Angie) no está bien, necesita ayudarse a sí misma porque ayuda de los demás le sobra, pero prefiere seguir en ese camino. Me afecta más por los ‘gordos’, no merecen tener que pasar por eso (exposición mediática) con todo lo que hemos venido trabajando para que estén bien y tengan paz.

Angie, ha dicho que tú y Jean Paul torturan a sus hijos y que los demandará por chantaje psicológico…

Cuando quiere sale a hablar o inventar cosas. Prefiere culparnos a nosotros y no se mira a sí misma, no ve el comportamiento que está teniendo.

Otra de las cosas que comentó es que no le dejan ver nuevamente a sus hijos… ¿Es cierto o qué pasó realmente?

Nosotros le dimos toda la confianza para que ella vea a los chicos, para que tenga comunicación con ellos y hasta yo di el paso de generar una comunicación directa, a pesar de todo lo que había pasado. Las dos primeras veces que (sus hijos) la vieron vinieron contentos, en ese entonces solo iban a pasar el día y se hacían video llamadas, pero luego se le dio la confianza de que se queden con Angie y ahí empezó el tema. Ellos (hijos) estando con ella nos escribían diciéndonos que por favor se querían volver a casa, que no se sentían bien con ella, que les hablaba mal de su papá, que se sentían inseguros, que ella (Jibaja) solo estaba con su pareja y muchas cosas más, a tal punto que la misma Angie me terminaba escribiendo para decirme que los iba a traer de vuelta a casa porque se daba cuenta que extrañaban. A pesar de todo, los chicos seguían yendo (a ver a su mamá) pero porque nosotros se lo pedíamos, les explicábamos que ella los extrañaba y aceptaban ir a quedarse solo un día, pero las últimas veces que les decíamos para que vayan ya no querían ir por nada del mundo. Nosotros nos sentíamos muy mal de estar prácticamente obligándonos a que la vean, les consultamos a las psicólogas del propio Ministerio y nos pedían que por favor no se les exija a los chicos. Luego hablamos con los ‘gordos’ y les dijimos que si aceptaban ver a su mamá al menos un día sin tener que quedarse con ella y nos dijeron que así podía ser, pero el tema es que Angie ya no quería venir a verlos por un día y menos si era para verlos en el parque del condominio y ni siquiera por el cumple de Janko lo hizo. Le prometió a su hijo recogerlo días antes y nunca vino ni tampoco participó del zoom que le hicimos para cantarle el feliz cumpleaños. ¿Ahora nos acusa a nosotros? Que se dé cuenta que nosotros no somos sus enemigos, es ella la que con sus actos genera que los chicos no quieran quedarse con su mamá. Los chicos nos dicen que no la ven bien, ya se dan cuenta de todo.

Angie asegura que tiene pruebas de que maltratan a sus hijos y que los denunciará por eso…

Inventa cosas horribles y siempre habla de pruebas que no existen, porque lo único que se les da a nuestros hijos es amor del bueno y respeto. A pesar de todo lo que quiera inventar, a mí solo me genera tristeza verla tan mal y tan lejos de querer hacer las cosas bien, al menos para que recupere la confianza de sus hijos.

Con Jean Paul… ¿Han pensado en tomar alguna acción legan en su contra por las acusaciones?

A nosotros no nos interesa perjudicarla, si quisiéramos eso ya hace rato mostraríamos y contaríamos muchas cosas. Solo queremos que nos deje en paz y que se preocupe por recuperarse para que los chicos puedan verla.

¿Los niños están con terapia psicológica?

Hace poco terminaron con todo el tratamiento y a Jean Paul ya le dieron la patria potestad. De repente eso la hace actuar así. Él solicitó hace más de dos años (la tenencia) y hace unos días salió la resolución en favor a Jean. Ella (Jibaja) ni siquiera la pidió después de perderla y no se presentó ni una sola vez (en las audiencias) en estos dos años.

¿Qué te ha dicho Jean Paul sobre las acusaciones de Angie?

Él está enfocado en salir adelante, ya está curtido y acostumbrado a que ella (Jibaja) salga cada cierto tiempo a inventar cosas.