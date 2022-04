En las últimas semanas Romina Gachoy encendió las redes sociales al anunciar su incursión en el mundo del OnlyFans y muchos empezaron a compararla con La Chuecona y con Xoana González, quienes no dejan nada a la imaginación en esta plataforma.

Romina Cachoy ha empezado a subir fotos candentes en su Instagram donde aparece el enlace directo a su OnlyFans. Pese a su sugerente contenido, la uruguaya asegura que sus fotos y videos son de corte artístico.

“Tengo muchos límites, no hago contenido para adultos, como el nivel de Xoana y Fátima, a quienes quiero un montón. Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto”, dijo Romina Gachoy.

¿CUÁNTO ESTÁ SUSCRIBIRSE A LA CUENTA DE ROMINA GACHOY EN ONLYFANS?

Hasta el momento, la tarifa por suscripción mínima a la cuenta de Romina Gachoy, quien se hace llamar ‘La soñadora’ en la plataforma, es de 24.99 dólares, por mes. Además, ofrece otro tipo de contenido en su OnlyFans.

“🍒 EN VIVO todos los viernes🎁🔥. Regalitos Todos los domingos. Podés pedir contenido siempre que quieras por mensajes 😱💣🔥🤯💥”, se lee en la cuenta de Romina Gachoy.

24.99 dólares por mes

44.98 dólares por tres meses

74.97 dólares por 6 meses

Es preciso señalar que Romina Gachoy ha señalado que jamás hará pornografía, como sí lo hace Xoana González junto a su esposo en esta plataforma para adultos.

“En mi caso, poso sexy, bailo, desfilo y actúo, pero no mostraré mis partes íntimas ni tendría relaciones. Nunca me verán haciendo pornografía, así gane un millón de dólares no lo haría”, agregó.

