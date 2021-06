La modelo uruguaya Romina Gachoy acaba de lanzar su Onlyfans y afirma que mostrará fotos sensuales y hot. Además no descarta que su esposo, Jean Paul Santa María, también incursione en esta red social.

“Hace mucho que me lo pedían y me animé. Las fotos son sensuales, pero también hay contenido hot porque ahí estoy con mi personaje de ‘La nena’, con el que llegué a Perú”, afirmó Romina.

Jean Paul te apoya en esta nueva faceta.

Él siempre me apoya en todo lo que yo quiera hacer. Tenemos una estabilidad como matrimonio y una confianza que permite que nos apoyemos siempre en nuestro trabajo. Más bien quiero convencerlo para que también se haga su Onlyfans.

Pueden hacer un Onlyfans en pareja..

Ja, ja, ja o solo, independientemente del mío.

¿Jean Paul no se pone celoso?

Por muchos años lo fue, pero ya estamos en otra etapa. Definitivamente, si algo le sobra hoy por hoy es seguridad y confianza en mí. Yo soy una mina (una chica) con mente muy abierta y son casi 9 años juntos, así que juntos logramos un equilibrio. Y que no te sorprenda que de aquí a un tiempo él también se anime y tenga su Onlyfans.

Además, él también tiene sus fans.

Estoy tratando de convencerlo, me dijo que de repente más adelante. No tiene nada de malo si lo manejas bien, si haces un contenido profesional, bonito, cuidado. Yo hace años que trabajo en Perú en modelaje, el Onlyfans es una plataforma que me permite vender el mismo contenido pero a través de los fans más fans.

MIRA TAMBIÉN : Hijos de Angie Jibaja eran encerrados en un baño a oscuras por su expareja, reveló su hermana Cielo

Dicen que esta aplicación se ha convertido en un buen negocio.

Sí lo es. Yo desde que lo abrí no paran de suscribirse.

ROMINA GACHOY : MIS HIJOS SON LOS MÁS BELLOS DEL MUNDO

Romina Gachoy contó que sus pequeños Janko, Gía y Paul la sorprendieron con más de un detalle por el ‘Día de la madre’ el último domingo, día en el que se celebró en el Perú esta fecha especial.

“Me hicieron emocionar. Janko me hizo un video bellísimo, siempre me hacen regalitos realizados por ellos mismos. Mi gordo junto con Janko juntaron flores del jardín y vinieron a decirme: ‘Mami, es para ti’. Son los más bellos del mundo. Lo pasé súper feliz, me siento bendecida”, precisó.

¿Te animarías a encargar otro bebé ?

Por ahora estamos bien los cinco, ahorita andamos enfocados en salir adelante y que no les falte nada a nuestros tres amores. Además, una productora española va a empezar a producirnos a Jean Paul y a mí, pues queremos hacer música. Paralelamente estoy con mi tienda virtual y colección de zapatos ‘Cheta’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR :