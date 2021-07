Romina Gachoy se mostró más que indignada con las recientes declaraciones que dio Angie Jibaja para Amor y Fuego, en las que pidió a las autoridades del aeropuerto estar alertas ya que Jean Paul Santa María podría intentar sacar a sus hijos del país sin su permiso.

En ese sentido, la uruguaya aseguró que su esposo no necesita la aprobación de la ‘chica de los tatuajes’ para llevar a sus pequeños a Uruguay, país donde piensan residir desde el 2022. “No dependemos de lo que ella diga o haga. Tenemos que velar por el bienestar y futuro de nuestros hijo. Si ella no nos apoya ni siquiera en esto... qué pena por ella, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo en entrevista con Trome.

Asimismo, aseguró que luego de las pasadas declaraciones para el programa de Rodrigo González, donde se conmovió hasta las lágrimas porque aseguraba que la pareja no le permitía ver a sus niños, coordinaron un encuentro que no fue grato para los menores.

“Los vio hace unos días pero los chicos llegaron decepcionados porque llevó a una persona con una cámara y en un momento se fue. Los dejó solos en el parque, ella no quiere hacer las cosas bien en ningún sentido”, dijo indignada Romina Gachoy.