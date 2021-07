Romina Gachoy salió en defensa de Jean Paul Santamaría y sus hijos al indicar que Angie Jibaja ‘solo los odia y no los deja avanzar’, luego de que la pareja anunciara que se irán a vivir a Uruguay.

La modelo se pronunció sobre las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien dijo que no había autorizado que sus pequeños viajes y que no quería que hablen como uruguayos.

Al respecto, Romina Gachoy indicó que su pareja Jean Paul Santa María no necesita la autorización de la popular ‘chica de los tatuajes’ para que sus pequeños viajen al extranjero.

“Él le dijo para conciliar y pagarle hasta el último sol en partes. Le dijo que se haría cargo de todo para sus hijos de por vida y ella no quiere. No le interesa la plata, solo le interesa hacernos daño y no dejarnos avanzar... ese es su único fin. Angie no da ni un sol desde hace tres años ni un surtido de comida, nada de nada. Ella solo nos odia y punto”, dijo a Trome.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María contaron de sus planes en el extranjero. (Foto: Instagram @romina.gachoy / @jeanpaulsantamaria)

INDIGNADA

Romina Gachoy se mostró más que indignada con las recientes declaraciones que dio Angie Jibaja para Amor y Fuego, en las que pidió a las autoridades del aeropuerto estar alertas ya que Jean Paul Santa María podría intentar sacar a sus hijos del país sin su permiso.

En ese sentido, la uruguaya aseguró que su esposo no necesita la aprobación de la ‘chica de los tatuajes’ para llevar a sus pequeños a Uruguay, país donde piensan residir desde el 2022. “No dependemos de lo que ella diga o haga. Tenemos que velar por el bienestar y futuro de nuestros hijo. Si ella no nos apoya ni siquiera en esto... qué pena por ella, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo en entrevista con Trome.