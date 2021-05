Romina Gachoy contó que sus pequeños Janko, Gía y Paul la sorprendieron con más de un detalle por el ‘Día de la madre’ el último domingo, día en el que se celebró en el Perú esta fecha especial.

“Me hicieron emocionar. Janko me hizo un video bellísimo, siempre me hacen regalitos realizados por ellos mismos. Mi gordo junto con Janko juntaron flores del jardín y vinieron a decirme: ‘Mami, es para ti’. Son los más bellos del mundo. Lo pasé súper feliz, me siento bendecida”, precisó.

¿Te animarías a encargar otro bebé ?

Por ahora estamos bien los cinco, ahorita andamos enfocados en salir adelante y que no les falte nada a nuestros tres amores. Además, una productora española va a empezar a producirnos a Jean Paul y a mí, pues queremos hacer música. Paralelamente estoy con mi tienda virtual y colección de zapatos ‘Cheta’.