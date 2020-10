Romina Gachoy comentó que le alegra que Angie Jibaja ‘esté haciendo las cosas bien’, tras enterarse que le pidió disculpas públicamente en el programa ‘Modo Espectáculos’.

“Me alegra un montón y las disculpas son porque jamás (Jean Paul y ella) le impedimos que vea o hable con sus hijos”, dijo.

¿Se han reunido?

No. (D. B)

ANGIE PIDE PERDÓN

En declaraciones a ‘Modo espectáculos’, Angie Jibaja manifestó que no le guarda rencor a Romina Gachoy y reconoce que ‘muchas veces ha hablado de más’.

“Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, dijo la popular ‘chica de los tatuajes’.

Si bien no quiso entrar en detalles sobre cual es la actual relación que mantiene con Jean Paul Santa María, la polémica modelo dijo estar tranquila y enfocada en sus proyectos.